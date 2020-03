Von Matthias Band

Paderborn (WB). „Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge“, sagte einst Cicero (106 - 43 v. Chr.). Dieses Zitat könnte als Vorlage für eine neue Ausstellungsreihe gedient haben, an der sich 40 Museen aus der Region beteiligen. Das Motto: „Anfang. Geschichten des Beginnens“. Am Dienstagabend hat NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen das Themenjahr mit Vertretern der Museumsinitiative OWL und der teilnehmenden ­Museen in Paderborn eröffnet.

„Die Offenheit des Thema trägt der Verschiedenheit der Einrichtungen Rechnung“, sagte Pfeiffer-Poensgen vor etwa 80 Gästen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF). Die Museumsinitiative biete mit den 40 Ausstellungen eine „riesige Vielfalt“ – von Märchen bis zur Taufe, von den Anfängen des Verpackungswahns bis hin zu den Anfängen der Telekommunikation. Es sei ein „Wahnsinn, was für ein Angebot in der Museumslandschaft in OWL“ vorhanden sei, sagte die Ministerin und lobte explizit die Museumsinitiative OWL, die sich 1999 gegründet hatte und seitdem alle vier Jahre ein Ausstellungs-Themenjahr auf die Beine stellt (siehe Kasten).

Kultur spiele sich nicht nur in den Großstädten ab

Pfeiffer-Poensgen: „Sie sorgen für die Sichtbarkeit einer vielfältigen und lebendigen Kulturlandschaft und laden zu einer Ent­deckungsreise ein.“ Kultur spiele sich nicht nur in den Großstädten ab. Die Initiative sei ein gutes Beispiel dafür, wie die kulturelle Vielfalt der Region und der Einrichtungen gezeigt werden könne. „Auch Gäste von außerhalb der Region OWL fühlen sich davon angezogen.“ Die Initiative und die Museen leisteten einen wesent­lichen Beitrag zur Stärkung des „ländlichen Raums, wo Kneipen, Cafés und Läden verschwinden“, sagte die ­Ministerin.

Willi Kulke, Vorsitzender der Museumsinitiative OWL und Leiter des Ziegelei-Museums in Lage, hatte zuvor in einem Pressegespräch betont, dass das Thema Anfang in den einzelnen Museen aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werde. „Anfang bedeutet Hoffnung und Herausforderung, aber auch Mühe und Chance. Die Museen in Ostwestfalen-Lippe haben sich auf die Spurensuche zu verschiedenen Anfängen gemacht“, sagte Kulke.

Märchen, Kino, Gliederfüßer

Unter anderen befasst sich das Deutsche Märchen- und Weser­sagenmuseum in Bad Oeynhausen mit Anfängen von Märchen, Mythen und Sagen. Das Historische Museum in Bielefeld zeigt „Die große Illusion“ und erinnert damit an die Anfänge der Kinogeschichte, die auch ihren Ausgang in Bielefeld nahm. Mit der verborgenen Vielfalt der Gliederfüßer beschäftigt sich das Bielefelder Natur­kundemuseum. „Sie sind Pioniere des Tierreichs und waren die ersten, die vor 400 Millionen Jahren den Lebensraum Land eroberten“, erläuterte Kulke.

Im Kreismuseum auf der Wewelsburg in Büren geht es um die Anfänge eines Museums. Das Paderborner Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) befasst sich unter dem Titel „Es begann in Mesopotamien“ mit Anfang und Zukunft der Informationstechnik und in der Sonderausstellung „Aufbruch ins All“ mit der Eroberung des Weltalls. Begleitend zu der Sonderausstellung zeigt das HNF eine Fotoausstellung mit dem Titel „Ein kleiner Schritt – Die Mondlandung in 50 Fotografien“. Das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn stellt zum Thema „Leben am Toten Meer“ aus. Im Widukind-Museum in Enger geht es um die Frage, was die Menschen an einem Buch zuerst anspricht. Ein Autorenteam liest dort viele Anfänge, also erste Sätze von Büchern.

Ebenfalls dabei sind etwa das Bauernhausmuseum in Bielefeld, die Kunsthalle Bielefeld, das Stadtmuseum Gütersloh, das Daniel-Pöppelmann-Haus in Herford, das Lippische Landesmuseum in Detmold, das Stadtmuseum Brakel, das LWL-Museum Kloster Dalheim, das Ziegelei-Museum Lage, Das Spielzeugmuseum in Hüllhorst, der Museumshof Rahden, die Glashütte Gernheim, das Museum Nienburg/Weser, das Stadtmuseum Lippstadt oder das Radio- und Telefonmuseum im Verstärkeramt in Rheda-Wiedenbrück sowie das Deutsche Sackmuseum in Nieheim, aber auch kleinere Häuser wie das Museum Wäschefabrik in Bielefeld, die Telegrafenstation Oeynhausen (Kreis Höxter), der Heimatverein Brackwede oder das Möbelmuseum in Steinheim. Finanziell unterstützt wird das Themenjahr durch das Programm „Regionale Kulturpolitik des Landes NRW“.

Die Museumsinitiative OWL

Die Museumsinitiative OWL wurde 1999 gegründet. Mittlerweile sind 102 Einrichtungen aus der Region von Nienburg bis Lippstadt in der Initiative organisiert. Das Ausstellungsthemenjahr „Anfang. Geschichten des Beginnens“ ist das fünfte seit Bestehen des Netzwerks. Ziel ist es, die Kooperation zwischen den Museen zu verbessern, gemeinsame Projekte zu fördern und umzusetzen und die Zusammenarbeit der Museen mit anderen Kultursparten zu stärken. Zudem geht es darum, Fortbildungen und Schulungen zu organisieren sowie Museumsführer zu entwickeln. Willi Kulke, Vorsitzender der Museumsinitiative und Leiter des Ziegelei-Museums in Lage: „Wir müssen die Museen lebendig halten. Mit dem Verbund von 40 Ausstellungen und Aktionen zu einem Thema wird mehr Aufmerksamkeit und Interesse geweckt als mit einzelnen Ausstellungen zu verschiedenen Themen.“

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausstellungsthemen und -terminen unter: www.museumsinitiative-owl.de