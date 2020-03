Paderborn (WB). Nachdem bereits am Mittwoch zahlreiche Krankenhäuser in Ostwestfalen-Lippe um den Verzicht auf Besuche gebeten haben, sprechen nun auch die Paderborner Krankenhäuser St. Johannisstift, St.-Vincenz-Krankenhaus, Brüderkrankenhaus St. Josef und das Medizinische Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen offiziell ein grundsätzliches Besuchsverbot aus.

Das haben die Häuser am Donnerstagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt, nachdem bereits am Mittwoch mit Hinweisschildern an einzelnen Krankenhäusern auf neue Besuchsregelungen hingewiesen wurde . Man habe ein grundsätzliches Besuchsverbot ausgesprochen, „um die Besucherströme auf ein Minimum zu reduzieren“.

Alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt

Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

„Personen, die selber einen Infekt o.Ä, haben, sollten den Besuch vermeiden. Die Kantinen, Cafeterien und Bistros der Einrichtungen sind spätestens ab Freitag Mitarbeitenden und Patienten vorbehalten. Im Brüderkrankenhaus ist die Cafeteria nur für Mitarbeitende geöffnet.

Rettungskräfte sind als Mitarbeitende zu betrachten, da sie berufsbedingt hohe Hygienestandards erfüllen.

Schülerpraktikanten, die lediglich für einige Wochen in unseren Häusern wären, sollen im Moment nicht in die Einrichtungen kommen, FSJ-ler und Bufdis werden zu den regulären Mitarbeitern gezählt und sind eine wichtige Unterstützung für unsere Häuser.

Alle öffentlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Infovorträge, Kreißsaalführungen, Konzerte und Ähnliches sind zur Sicherheit bis auf Weiteres abgesagt.

Es gilt weiter die dringende Bitte: falls Sie den Verdacht haben, erkrankt zu sein: Fahren Sie NICHT zu einem Krankenhaus oder Ihrem Arzt – rufen Sie bitte bei Ihrem Hausarzt an und klären Sie mit ihm die weiteren Maßnahmen.“

Mit diesen Maßnahmen richte man sich nach den Empfehlungen der Bundesregierung und des RKI in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt Paderborn.