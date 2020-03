Paderborn (WB). Die Paderhalle in Paderborn hält weiter an ihrem Veranstaltungskalender fest. Die für diesen Donnerstag angekündigte Absage der Inszenierung von „Mit Chopin auf Mallorca“ habe andere Gründe, sagte Paderhallen-Chefin Dr. Maria Rodehuth auf Anfrage. Das Amalthea-Theater hat sich derweil anders entschieden: Die für März und April geplanten Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus sind alle abgesagt worden.

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier hatte am Dienstag bei der Pressekonferenz zur aktuellen Lage in Sachen Coronavirus betont, dass sämtliche in der Paderhalle geplanten Veranstaltungen stattfinden werden.

Am Donnerstag kam dann die Nachricht, dass das audiovisuelle Klavierkonzert mit Lesung „Mit Chopin auf Mallorca“ ausfallen wird. Nach Angaben der Stadthallen-Geschäftsführerin Dr. Maria Rodehuth sei die Absage ausschließlich auf den zu geringen Kartenverkauf zurück zu führen. Daher habe sich das Ensemble entschlossen, den Tourplan zu ändern und in Paderborn nicht aufzutreten.

Rüdiger Hofmann tritt auf

Alle weiteren Veranstaltungen wie „Abba Gold“ am Freitag, 13. März, sowie das Familienmusical „Der Zauberlehrling“ am Samstag, 14. März, und auch der Auftritt von Comedian Rüdiger Hofmann am Sonntag, 15. März, werden demnach stattfinden.

Hansgeorg Enzian vom ehrenamtlichen Verein des Kleinkunsttheaters Amalthea erklärt hingegen: „Das Robert-Koch-Institut hat dazu aufgerufen, auch die Durchführung kleinerer Veranstaltungen zu überdenken. Das hat Amalthea getan und reagiert. Wehen Herzens wird der Singer-Songwriter-Abend ‚Dünnes Eis‘ mit Ulrich Zehfuß an diesem Freitag gecancelt, gleiches gilt sowohl für den ‚Hamlet‘ mit Bernd Lafrenz am 21. März und für die RockTales 28. März wie auch für die April-Veranstaltungen mit Cornelia Karnuth am 4. April und den Schweizer Kabarettisten Kunz und Straumann am 24. und 25. April.“

Amalthea bemühe sich, mit allen Künstlern spätere Ersatztermine zu vereinbaren. Wer bereits Karten über das Paderborner TicketCenter erworben hat, bekommt sein Geld zurück – dafür eine E-Mail an info@amalthea-theater.de schreiben oder auf dem Amalthea-Anrufbeantworter unter 05251/22424 Namen und Telefonnummer hinterlassen.