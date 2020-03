Die beiden Geschäftsführer Ansgar und Anselm Esch (von links) in einem Kinosaal des Pollux Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

„Kinos sind Orte des öffentlichen Lebens, daher setzen wir uns natürlich sehr intensiv mit der aktuellen Lage hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus auseinander“, sagt Ansgar Esch. Er leitet die Filmtheaterbetriebe Esch-Renneke, die als lokales Familienunternehmen das Pollux in Paderborn betreibt. Auch wenn keiner der Kinosäle unter die Regelung für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucher fällt (der kleinste Saal hat 37 und der größte 294 Plätze) hat man sich entschlossen, weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Gäste und für ein möglichst unbesorgtes Kinoerlebnis zu treffen.

Maximale Kapazitäten in den Kinosälen werden begrenzt

„Obwohl es seitens der Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Auflagen für den Spielbetrieb gibt, werden wir ab sofort von uns aus die maximalen Kapazitäten in unseren Kinosälen begrenzen“, so Esch weiter. In den vergangenen Tagen wurde eine technische Lösung für das Kassensystem erarbeitet, um automatisch neben den Plätzen einer Buchung jeweils einen Sitzplatz freizulassen. Diese Maßnahme wird für alle kommenden Buchungen umgesetzt, bereits getätigte Ticketkäufe sind davon nicht betroffen.

„Auch wenn wir die Situation hier in Paderborn für unser Kino aktuell als unkritisch einschätzen, wollen wir durch diese freiwillige Maßnahme unseren Gästen ein erhöhtes Wohlbefinden bieten. Wir nehmen die Verantwortung, die wir als öffentliche Begegnungsstätte für Gäste und Mitarbeiter haben, sehr ernst“, erklärt der Geschäftsführer. Denn auch wenn die Kinos indirekt zum Beispiel durch die weltweite Verschiebung des neuen James Bond Abenteuers betroffen sind, wollen die Paderborner in ihrer Freizeit offenbar weiterhin gerne gemeinsam Filme erleben. Das zeigen aktuell die starken Besucherzahlen des neuen deutschen Kinohits „Die Känguru-Chroniken“.