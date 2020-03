Der Ahorn-Sportpark in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Der Ahorn-Sportpark schränkt bis auf Weiteres das Sport- und Bewegungsangebot in der Sporthalle ein. Mit verschiedenen Maßnahmen wird versucht, die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Von diesem Freitag, 13. März, an werden zunächst alle informellen Angebote, angefangen vom freien Basketball spielen über die Nutzung der Tischtennis-Platten bis hin zur Nutzung der 200-Meter-Hallenrundlaufbahn bis auf Weiteres eingestellt. Auch der sonntägliche Familiensport wird bis zu den Osterferien abgesagt.

Umkleidekabinen und Duschräume geschlossen

Ab sofort stehen die Sportflächen nur den organisierten Gruppen und angemeldeten Vereinen zur Nutzung zur Verfügung. Nicht organisierte Gruppen sowie Einzelsportler können derzeit keinen Sport in der Ahorn-Sportparkhalle ausüben. Davon ausgenommen sind gebuchte Badminton- und Squash Courts, die weiterhin über die jeweiligen Vereine reserviert werden können.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme werden bis auf Weiteres die Umkleidekabinen und Duschräume für alle Nutzer geschlossen. Ausschließlich die WC-Anlagen stehen in der Sporthalle weiterhin zur Verfügung. „Wir bitten um Verständnis für die nun getroffenen Maßnahmen und appellieren gleichzeitig an die Vernunft unserer Nutzer. Wer sich nicht fit fühlt sollte sich lieber schonen statt Sport zu treiben“, so Sportmanagerin Maren Richts.