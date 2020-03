Das Gesundheitsamt verzeichnet einen Fall in Borchen, einen Fall in der Gemeinde Hövelhof, einen Fall in Salzkotten, drei Fälle in Bad Wünnenberg, acht Fälle in Delbrück und 18 Fälle in der Stadt Paderborn.

Das Gesundheitsamt ermittelt jene Personen, die direkten Kontakt zum Infizierten hatten. Die Infizierten werden isoliert, die Kontaktpersonen unter häusliche Quarantäne gestellt.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt informiert in einer Broschüre, was Quarantäne für die Betroffenen bedeutet und welche Verhaltenshinweise zu beachten sind.

Die zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle wird am Montag auf dem Kasernengelände in Paderborn eröffnet.