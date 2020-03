In der Paderborner Innenstadt wird es in den nächsten Tagen ruhig werden: Ansammlungen mit mehr als 100 Menschen sind untersagt. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Die Paderborner Stadtverwaltung hat angesichts des Coronavirus durchgegriffen: Alle städtischen Veranstaltungseinrichtungen werden geschlossen und für das gesamte Gebiet der Stadt Paderborn werden alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen oder sonstige (öffentliche) Ansammlungen mit einer Anzahl von (zeitgleich) mehr als 100 Menschen untersagt. Letzteres hat die Stadt am Freitagabend in einer Allgemeinverfügung erklärt, die zunächst bis zum 19. April Gültigkeit hat.

Nach der kurzfristig ergangenen Entscheidung der Landesregierung zur Schließung von Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen sowie zur Absage von Veranstaltungen habe laut einer Pressemitteilung Bürgermeister Michael Dreier in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Paderborn entschieden, den Empfehlungen von Ministerpräsident Armin Laschet zu folgen und alle städtischen Veranstaltungseinrichtungen zu schließen.

Darunter fallen Einrichtungen aus den Bereichen Bildung (zum Beispiel VHS, Musikschule), Kultur (zum Beispiel Theater, Paderhalle, Museen, Kulturwerkstatt), Sport (wie etwa Schwimmbäder, Sporthallen) und Jugendeinrichtungen.

Bürgermeister Michael Dreier appelliert auch an private Veranstalter eindringlich, sich den Empfehlungen der Landesregierung anzuschließen und Veranstaltungen abzusagen. Er appelliert zudem eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden.

Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 19. April

Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung eine Allgemeinverfügung zum Thema Veranstaltungen erarbeitet. Die Allgemeinverfügung wird am Samstag, 14. März, Gültigkeit erlangen und zunächst bis zum 19. April gelten.

Sie hat zum Inhalt, dass alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen privater Veranstalter mit mehr als 100 Personen untersagt sind. Ausgenommen von dieser Regelung sind Veranstaltungen in kirchlichen Einrichtungen, Wochenmärkte sowie der laufende Betrieb in Arbeits- und Betriebsstätten, Geschäften (zum Beispiel Handels-, Waren- und Dienstleistungsgeschäften) sowie Gaststätten- und Freizeiteinrichtungen, sofern sichergestellt ist, dass dort nicht mehr als 100 Menschen zeitgleich Zugang haben.

Unter Berücksichtigung des angekündigten Erlasses durch das Land Nordrhein-Westfalen soll die Allgemeinverfügung Anfang kommender Woche gegebenenfalls angepasst werden.