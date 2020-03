Andreas Hartmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Hartmann International, plant in Mönkeloh einen neuen Logistik-Park zwischen Borchener- und Pamplonastraße. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die Erdarbeiten auf der letzten großen Freifläche im Gewerbegebiet Mönkeloh haben begonnen: Hartmann International plant einen neuen Logistik-Park zwischen Borchener- und Pamplonastraße in direkter Nachbarschaft des Umschlaglagers und dem Self-Storage 24/7, die beide zum Unternehmen gehören.

Die Investitionssumme ist nach Angaben von Firmenchef Andreas Hartmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Hartmann International, noch variabel und hängt von den Ansprüchen der künftigen Kunden ab, für die Hartmann dort ein Rundum-Logistikpaket schnüren will. Als grobe Richtschnur gibt der Unternehmer 15 bis 25 Millionen Euro an. Der Startschuss hänge vom weiteren Verlauf der Coronakrise ab, erklärte Hartmann am Freitag. Er rechne mit bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen, die hier entstehen könnten.

„Logistikflächen werden in ganz Deutschland knapp“, sagte Andreas Hartmann und verwies auf das Beispiel Bielefeld. Mitbewerber Wahl & Co. habe derzeit keine Möglichkeiten mehr, platzmäßig zu expandieren. Daher sei er froh, dass die Stadt Paderborn schon frühzeitig die nun in Rede stehende Fläche für das heimische Traditions-Unternehmen bereit gehalten habe. Insgesamt 58.000 Quadratmeter hat Hartmann jetzt von der Stadt erworben. Vorgesehen sind verschiedene Nutzungen.

Firmen gesucht für 20.000 Quadratmeter

Eine davon betrifft das vorhandene Umschlaglager, das aktuell eine Fläche von 7500 Quadratmetern aufweist. Dieses soll in einem der nächsten Schritte um 5000 Quadratmeter vergrößert werden. Aktuell laufen dafür die Vorbereitungen. Ein weiteres Projekt ist der neue Logistikpark, der eine Fläche von 15.000 bis 20.000 Quadratmetern haben wird. Dabei soll es aber nicht nur um reine Lagerflächen gehen. Vielmehr denkt der Unternehmer daran, dort auch Dienstleistungen für die Kunden zu erledigen.

„Wir suchen Firmen, die ihren eigenen Standort entlasten wollen“, sagt Hartmann. Mit dem Transport und Lagern der Güter allein sei es daher nicht getan. Es sei auch vorstellbar, dass Mitarbeiter von Hartmann für die Unternehmen bestellte Ware hier vor Ort montierten, um sie dann zum Zielort zu bringen.

Von der Seidenstraße bis nach Paderborn

Die Lage Paderborns im Herzen der Republik sei ideal: Bis zu den Häfen in Hamburg und Rotterdam seien es 280 bis 350 Kilometer, bis zum Paderborner Flughafen 17 Kilometer, bis zum Flughafen Frankfurt 260 und bis zum Frachtbahnhof in Duisburg 170. Vor allem die Nähe zu Duisburg sei ideal, weil immer mehr Ware aus Fernost über die Seidenstraße von China mit dem Trans-Eurasia-Express nach Deutschland komme.

Gesucht werden Kunden für eine langfristige Zusammenarbeit. Bei den Branchen sei alles denkbar: von Lebensmitteln bis Autos.