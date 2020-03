Die von einem Bischof gespendete sakramentale Weihe zum Diakon ist ein Element des dreigliedrigen Weihesakraments (Diakon – Priester – Bischof), dadurch ist der Diakon in die Gemeinschaft der Geistlichen, den Klerus, eingegliedert. Diakone assistieren dem Priester bei der Feier der Eucharistie, verkünden dabei das Evangelium und dürfen predigen. Sie können das Sakrament der Taufe spenden, bei der kirchlichen Eheschließung assistieren, Beerdigungen leiten, Wortgottesdienste feiern und die Kommunion spenden. Die Feier der Eucharistie bleibt den Priestern vorbehalten, ebenso wie die Spendung des Sakramentes der Krankensalbung und des Bußsakramentes. Verheiratete Männer, die 35 Jahre und älter sind, können nach einer entsprechenden Ausbildung und mit Zustimmung ihrer Ehefrau zum Diakon geweiht werden, um als Ständiger Diakon eingesetzt zu werden. Ständige Diakone üben in der Regel zusätzlich zum Seelsorgedienst einen bürgerlichen Beruf aus.

„Die Verwurzelung im Gebet und die Zuwendung zu den Menschen sind für jeden, der in den kirchlichen Dienst tritt, aneinander gekoppelt. Sie bedingen einander und sind zwei Seiten ein- und derselben Medaille“, sagte Erzbischof Becker in seiner Predigt. Es komme darauf an, eine „Herzensnähe“ zu Jesus Christus in sich lebendig zu halten, führte der Paderborner Erzbischof im feierlichen Gottesdienst aus.

" „Bleiben Sie im Gespräch mit dem Herrn, damit er Sie auch weiterhin anrühren und für Ihren wichtigen Dienst in der Kirche zurüsten kann.“ Erzbischof Hans-Josef Becker "

Das persönliche Gebet müsse das Herzensanliegen eines Diakons sein, bekräftigte der Erzbischof: „Bleiben Sie im Gespräch mit dem Herrn, damit er Sie auch weiterhin anrühren und für Ihren wichtigen Dienst in der Kirche zurüsten kann.“ Erzbischof Becker rief die Weihekandidaten in seiner Predigt dazu auf, „auf der Grundlage Ihrer reichen Lebens- und Glaubenserfahrung“ auf alle Menschen guten Willens zuzugehen, insbesondere auf diejenigen, die auf der Suche nach Sinn und Erfüllung seien und nach Alternativen zum gängigen Alltagsbetrieb suchten. „Ihr vornehmster Platz ist nicht nur am Altar, sondern immer auch bei den Menschen. Haben Sie daher den Mut, solidarisch zu sein mit den Menschen, die wie Sie in ihrem Leben der Sehnsucht Raum geben“, erklärte der Paderborner Erzbischof.

Den Bedürftigen nahe sein

Es sei wesentlich für einen Diakon, den Verwundeten des Lebens, den Kranken und Sterbenden, den sozial Benachteiligten und Notleidenden, den Fremden und Ausgegrenzten nahe zu sein und ihnen gegenüber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes zu bezeugen. Im Gottesdienst rief der Sprecher der Ständigen Diakone im Erzbistum Paderborn, Diakon Thomas Huneke aus Rheda-Wiedenbrück, die drei Diakonatweihekandidaten einzeln mit Namen auf. Sie traten vor Erzbischof Hans-Josef Becker und erklärten mit den Worten „Hier bin ich“ ihre Bereitschaft zur Weihe. Dann bat der Diözesanbeauftragte für den Ständigen Diakonat, Pastor Andreas Kreutzmann, den Paderborner Erzbischof im Namen der Kirche, den Männern die Diakonenweihe zu spenden.

Jeder Kandidat erklärte seine Bereitschaft, sich zum Diakon weihen zu lassen. Danach traten sie einzeln vor den Erzbischof und versprachen ihm und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Sie knieten vor dem Paderborner Oberhirten nieder und legten ihre Hände in die Hände des Erzbischofs.

Beim anschließenden Gebet der Gemeinde legten sich die Weihekandidaten als Zeichen der Hingabe im Altarraum ausgestreckt auf den Boden. Anschließend knieten die Kandidaten im Altarraum: Durch Auflegen der Hände und sein Gebet spendete Erzbischof dann den Kandidaten die Weihe. Aus den Händen ihrer Heimatpfarrer erhielten die neuen Diakone die Stola, die als Zeichen des diakonalen Amtes während der Liturgie getragen wird, sowie das liturgische Gewand des Diakons, die Dalmatik. Schließlich überreichte Erzbischof Hans-Josef Becker jedem einzelnen Diakon symbolisch das Evangelienbuch. Der Friedensgruß schloss sich an.