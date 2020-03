Paderborn (WB). Hilfe in der Krise: Die Facebook-Gruppe “Paderborner helfen in der Corona-Zeit älteren Mitbürgern” bietet in Kooperation mit der Paderborner Senioreninitiative (PSI) Senioren an, für sie Einkäufe, Boten- und Gassigänge sowie „alles, was Notwendig ist“ zu übernehmen.