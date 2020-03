Paderborn (WB). Die zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle hat in Paderborn an diesem Montag, 16, März, ihre Arbeit aufgenommen. Das Paderborner Kreisgesundheitsamt macht eindringlich darauf aufmerksam, dass nur in begründeten Verdachtsfällen getestet wird. Insgesamt belief sich die Zahl der positiv getesteten Fälle im Kreis Paderborn am Montagnachmittag auf 42 Personen. Am Samstagnachmittag hatte die Zahl bei 36 gelegen.