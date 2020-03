Eigentlich planen Andreas Hartmann und Vertriebsleiter Illias Davidis aktuell den Neubau eines Logistik-Parks in Mönkeloh. Doch damit in der Coronakrise auch weiterhin die Lastwagen rollen können, muss sich das Unternehmen erst neu organisieren. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Eigentlich befindet sich Andreas Hartmann im Expansionsmodus. Wie berichtet, plant der Chef des Paderborner Speditions- und Logistikunternehmens mit dem Bau eines Logistikparks in Mönkeloh eine deutliche Vergrößerung der Kapazitäten. Doch die Coronakrise fordert ihren Tribut: Damit auch in den nächsten Wochen die Waren der Kunden von A nach B transportiert werden können, hat Hartmann längst in den Krisenmodus umgeschaltet.

Ob Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Konserven, Zubehör für Sanitär und Maschinenbau sowie Handel: Die Lastwagen von Hartmann International sind stets unterwegs, um die Versorgung der Menschen unter anderem auch mit Lebensmitteln sicherzustellen. „Wir fahren an der Kapazitätsgrenze“, sagt Hartmann. Sollte also ein anderes Unternehmen ausfallen, hätte Hartmann keine Möglichkeiten mehr, den Ausfall des Mitbewerbers mit zu aufzufangen.

Daher habe man das Unternehmen mit den insgesamt 480 Beschäftigten inzwischen so aufgestellt, dass trotz Coronavirus die Arbeit weiter laufen kann. Seit Montag arbeiten 80 Prozent der Hartmann-Belegschaft von zu Hause aus im Home Office, um Touren und Co. zu planen. Dabei stellen die Beschäftigten meist ihre privaten Rechner zur Verfügung: „In so kurzer Zeit hätten wir keinesfalls 100 Laptops bekommen – mal völlig losgelöst von den Kosten“, sagte der Unternehmer dieser Zeitung.

Eine weitere Maßnahme ist, dass sich in den kommenden Tagen möglichst wenig Mitarbeiter im Unternehmen begegnen. Es sind Schichten eingeteilt worden. „So hätten wir im Fall einer Infektion eines Mitarbeiters immer noch eine zweite Mannschaft, die arbeitsfähig bleibt.“

Auch mit den Kunden und Partnerbetrieben stehe man im engen Dialog, um gegenseitige Vorsichtsmaßnahmen zu verabreden. Eine davon besteht darin, dass die Fahrer beim Kunden nicht mehr das Führerhaus verlassen, wenn der Lastwagen zum Beispiel entladen wird. „Grundsätzlich kann man aber sagen, dass alles fast normal läuft – noch“, erklärt Illias Davidis als Vertriebsleiter. Daher werden die täglichen Erfahrungen und Probleme gesammelt und ausgewertet, um nachsteuern zu können.

Unternehmenschef Andreas Hartmann ist sicher, dass die Coronakrise zahlreiche Veränderungen für die Unternehmen und insbesondere auch die Logistikbranche bringen wird. „Die so genannte Werkbank in China wird schon jetzt mehr und mehr hinterfragt“, macht er deutlich, dass die Abhängigkeit von Zulieferern eines der größten Probleme in den Betrieben sein wird. Die Folge werde eine nachhaltige Veränderung der Prodiktionsabläufe sein, prognostiziert er. Und: Hartmann geht davon aus, dass künftig wieder mehr in Europa produziert werden wird. Die Folge wäre eine Abkehr von der Kostenminimierung, hin zu mehr Liefersicherheit.

Aktuell verlange der Markt eine kurzfristige Lieferung: Die Just-in-time-Produktion, bei der das Material zu dem Zeitpunkt produziert und geliefert wird, wie es auch tatsächlich zur Erfüllung der Kundenaufträge benötigt wird, werde vermutlich bald der Vergangenheit angehören. Hartmann geht davon aus, dass nach Corona die Lagerkapazitäten deutlich ausgebaut werden. Was für die Produktionssicherheit der Unternehmen gut wäre, werde aber wiederum Auswirkungen auf die Verbraucher haben, meint er: Sie müssten dann mit steigenden Preisen rechnen.

Hartmanns Unternehmensstrategie in Sachen Home Office ist übrigens nicht auf kurze Zeit angelegt: „So lange die Lage akut ist, werden so viele wie möglich von zu Hause aus arbeiten“, erklärte der Paderborner Unternehmer.