Semestertart verschoben

Der Start der Vorlesungszeit an der Universität Paderborn wird verschoben. Statt am 6. April startet die Vorlesungszeit nach aktuellem Stand landesweit am 20. April. Über die Durchführung der O-Phase wird zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle informiert. Die Vorlesungszeit endet nach aktuellem Stand am 17. Juli.

Für alle im Sommersemester 2020 eingeschriebenen Studierenden gilt das Semesterticket ab 1. April.

Alle Veranstaltungen abgesagt

Alle Lehrveranstaltungen und alle nicht notwendigen öffentlichen Veranstaltungen an der Universität sind bis auf Weiteres abgesagt. Dies gilt unter anderem für die geplante Erstsemesterbegrüßung am 1. April.

Der Hochschulsport hat alle Veranstaltungen abgesagt.

Prüfungen, Praktika, Abschlussarbeiten und Sprechstunden

Der Prüfungs- und Klausurbetrieb wird am Dienstag, 17. März, eingestellt. Abschlussarbeiten können per E-Mail bei den Prüfern und gleichzeitig in Kopie bei der zuständigen Sachbearbeitung des zentralen Prüfungssekretariats eingereicht werden.

Mündliche Abschlussprüfungen sowie Promotionsprüfungen im Kreis von drei bis fünf Personen können mit schriftlichem Einverständnis aller Seiten durchgeführt werden. Digitale Prüfungen sind nach Absprache möglich.

Praktika entfallen

Für alle seit Montag, 16. März, angesetzten Klausuren, Prüfungen oder Praktika gilt: Studierende, die nicht daran teilnehmen, haben keine Nachteile zu befürchten. Auch ohne Attest können Studierende zuhause bleiben, ohne dass dies als Fehlversuch gewertet wird. Von Dienstag, 17. März, an finden keine Klausuren mehr statt. Der Krisenstab der Universität trifft sich regelmäßig und berät über Maßnahmen, die sich aus der sich rasch verändernden Situation ergeben.

Arbeitszeitregelung

Arbeiten von Zuhause soll nach Absprache mit den jeweiligen Fachvorgesetzten der Regelfall sein. Für die Beschäftigten der Zentralverwaltung gelten gesonderte Regelungen, um die administrativen Notwendigkeiten sicherstellen zu können. Diese Regelungen sind mit den jeweiligen Dezernatsleitungen abzustimmen. (hier wird weiter laufend informiert).

Vor dem Hintergrund der seit Montag, 16. März, in NRW geschlossenen Schulen und Kitas werden Eltern großzügige Urlaubs- und Gleitzeitregelungen ermöglicht.

Gastronomische Einrichtungen

Die gastronomischen Einrichtungen des Studierendenwerks Paderborn bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Hier wurden aktuelle Vorsichtsmaßnahmen wie Desinfektionsmittelspender und die fertige Tablettausgabe mit Besteck ergriffen.

Sprechstunden finden in aller Regel telefonisch oder per Mail in Abstimmung mit den jeweiligen Ansprechpartnern statt.

Dienstreisen

Bis auf Weiteres gilt ein Dienstreiseverbot. Davon betroffen sind auch Dienstreisen, die bereits genehmigt worden sind.

Besuche von Gästen und ausländischen Delegationen aus Risikogebieten müssen abgesagt werden.

Einreise und Rückkehr aus Risikogebieten

Mitarbeitende werden gebeten, das Personaldezernat (coronavirus-beschaeftigte@uni-paderborn.de) zu informieren, wenn sie aus Risikogebieten (seien es dienstliche oder private Reisen) zurückgekehrt sind. Nach dienstlichen oder privaten Reisen in Risikogebiete sollen sich Betroffene unabhängig von möglichen Symptomen sofort in häusliche Quarantäne begeben und gegebenenfalls. von dort aus arbeiten.

Studierende, Mitarbeitende und Gäste, die aus Risikogebieten zurückkehren oder von dort kommen, werden gebeten, dem Campus zwei Wochen fernzubleiben. Studierenden werden dadurch keine Nachteile entstehen.

Einladende sollen Gäste aus Risikogebieten bitten, ihre Reise zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht anzutreten. Sollte die Einladung aufrechterhalten werden, so sollen diese Gäste vor der Einreise Kontakt mit den Einladenden aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen.

Vorsichtsmaßnahmen

Personen, die entsprechende Symptome einer möglichen Erkrankung (insbesondere Husten und Fieber) bei sich feststellen, werden dringend gebeten, sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen, der dann weitere Schritte einleiten wird. Betroffene werden außerdem dringend gebeten, nicht persönlich in Arztpraxen vorstellig zu werden, um Anschlussinfektionen zu vermeiden.

Personen, bei denen zum Beispiel durch Vorerkrankungen erhöhte Ansteckungsgefahr besteht, werden von Seiten der Universitätsleitung aus Gründen der Fürsorge dringend gebeten, zuhause zu bleiben.

Hier finden Sie weitere Informationen zu Alltags-Hygienemaßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de/hygienetipps.

Mail-Adressen eingerichtet

Der Krisenstab der Universität trifft sich regelmäßig und berät über Maßnahmen, die sich aus der sich rasch verändernden Situation ergeben.

Für Universitätsangehörige wurden die Mailadressen coronavirus-beschaeftigte@uni-paderborn.de (Beschäftigte) und coronavirus-studierende@uni-paderborn.de (Studierende) eingerichtet, an die sich Interessierte mit ihren Fragen wenden können.