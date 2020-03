Von Franz Köster

Paderborn (WB). Die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm bekommt in Paderborn in Zeiten der Corona-Krise eine neue Bedeutung verliehen. Zwar ist der Ansturm auf Produkte wie Toilettenpapier und lang haltbare Produkte bei den Discountern und Supermärkten ungebrochen, doch die Westernstraße wirkte am Dienstag bereits teilweise wie ausgestorben. Doch nicht nur da standen die Kunden zum Teil vor verschlossenen Türen: Auch im ­Dören-Park blieben zum Beispiel beim Möbelhändler Preisrebell die Lichter aus.

Viele kleinere Geschäfte – Einzelhändler wie Gastronomie – ­waren bereits am Dienstag vorsorglich geschlossen, andere schränken ihre Öffnungszeiten drastisch ein. Das Bild dürfte sich an diesem Mittwoch noch verstärken, denn die Maßnahmen werden von der NRW-Landesregierung und durch eine Allgemeinverfügung der Stadt weiter verschärft. Restaurants dürfen nur noch bis 15 Uhr geöffnet bleiben, der Besuch von Spielplätzen wird untersagt, die Krankenhäuser erlassen ein absolutes Besuchsverbot.

Große Verunsicherung

Unter den Paderborner Händlern und Gastronomen herrscht große Unsicherheit im Umgang mit den angekündigten Maßnahmen. „Wir befinden uns gerade in einer noch nie da gewesenen Situation“, stellt zum Beispiel Andree Sake vom Südring-Center fest. Für ihn sei nach wie vor nicht klar, welche Geschäfte schließen müssten und welche nicht. „Gehört ein Brillengeschäft oder ein Elektronikmarkt nun zur systemrelevanten Infrastruktur?“, fragt sich der Marketingleiter des Südrings und ärgert sich darüber, dass er sich die relevanten Informationen selbst beschaffen muss, anstatt von den Behörden informiert zu werden. Einige Händler haben derweil selbst beschlossen ihre Geschäfte im Südring zu schließen, allen anderen stehe es frei.

Hart treffen die aktuellen Entscheidungen besonders die Gastronomie. Restaurants dürfen zwar bis 15 Uhr öffnen, das wichtige Abendgeschäft geht ihnen jedoch verloren. Reza Fonooni vom Café Central in der Rathauspassage hofft, „dass der Spuk bald wieder vorbei“ sei und bemängelt ebenfalls die Informationspolitik: „Ich würde mir hier klarere Aussagen wünschen“, sagt der Gastronom.

Kurzarbeitergeld beantragt

Sein Kollege Michael Keck, der das Königseck und den Königskeller in Paderborn betreibt, hat sich entschlossen, seine Lokalitäten zu schließen. Was das für ihn bedeutet, kann er noch nicht absehen. Zwar habe er bereits Kurzarbeitergeld beantragt, ob das allerdings ausreiche, um die kommenden Wochen zu überstehen, wisse er nicht. Auch weil die Baustelle an den Königsplätzen das Geschäft in den vergangenen beiden Jahren beeinträchtigt habe. „Die Lage ist höchst brisant“, fürchtet der Kneipenchef und will sich nun auch mit den Überbrückungskrediten der KfW-Bank beschäftigen.

In der Geschäftsstelle der Wirtschaftsförderung in Paderborn laufen deswegen derzeit die Telefone heiß, berichtet Geschäftsführer Frank Wolters. Viele müsse er auch erst wieder beruhigen: „Bisher haben wir 70 Anfragen von Selbstständigen und kleinen Unternehmen“, sagte Wolters, der in ständigem Austausch mit Landesbehörden und Politik stehe, um die Informationsweitergabe zu gewährleisten.

Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann (CDU) verspricht den leidenden Unternehmern schnelle Hilfe: „Die Regierung hat ganz klar zugesagt, dass sie die Wirtschaft jetzt nicht hängen lässt. Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen und Steuerstundungen sind wichtige Maßnahmen“, erklärte Linnemann. Für ihn seien die Prioritäten klar: „Wir wollen zuallererst die Zahl der Infektionen senken und an zweiter Stelle die Zahl der Insolvenzen minimieren.“

Angebote der Wirtschaftsförderung

Frank Wolters, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn (WFG), empfiehlt den Unternehmen, einen ruhigen Kopf zu bewahren, auch wenn die Situation für viele neu sei. Die Wirtschaftsförderung arbeite gerade intensiv an Angeboten, um den Paderborner Unternehmen die derzeitige Krise zu erleichtern. So erstellt die WFG zum Beispiel ein Webinar, welches mögliche Hilfsangebote wie Kurzarbeitergeld oder Überbrückungskredite anschaulich erklären soll. Wichtig für die möglichen Leistungen sei der betriebswirtschaftliche Nachweis, dass das Unternehmen durch die Corona-Krise in Schieflage geraten ist. In Kürze sollen Experten im unternehmerischen Krisenmanagement das Beratungsangebot erweitern. Weitere Informationen unter bit.ly/wfgcorona