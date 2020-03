Gegen 12.45 Uhr fuhr eine 27-Jährige in einem Audi auf der Bielefelder Straße von Sennelager in Richtung Hövelhof. An der Autobahnauffahrt bog sie nach links in Richtung Brilon ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Golf mit einer 31-Jährigen am Steuer. Beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin (15) im Golf erlitten leichte Verletzungen. Die Jugendliche und die Audifahrerin brachte der Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.