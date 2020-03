Von Ulrich Pfaff

Wie berichtet, war der 23-Jährige angeklagt, einen räuberischen Angriff auf Kraftfahrer in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung begangen zu haben , dazu noch eine Körperverletzung, als er später einen Zeugen mit der Faust traktiert hatte.

Langes Vorstrafenregister

Der Angeklagte hatte am 22. Oktober vergangenen Jahres mit seinem Bruder gezecht, bevor beide sich von einem Taxi von Sennelager in die Innenstadt fahren lassen wollten. Um nicht bezahlen zu müssen, hielt der betrunkene 23-Jährige – zur Tatzeit hatte er etwa zwei Promille Alkohol intus – dem Taxifahrer ein Messer an den Hals. Beim Aussteigen nahm er auch noch dessen Börse mit etwa 200 Euro Bargeld an sich. Die Polizei stellte ihn kurz danach in der Nähe des Westerntors.

Alkohol ist die eine Konstante im Leben des 23-Jährigen – Gewalt ist die andere. Sechs Seiten eines alten Urteils musste Richter Dr. Oliver Neuwinger verlesen, um die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten transparent zu machen. 2016 hatte das Jugendschöffengericht eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verhängt: Darin waren allein acht Körperverletzungen abgeurteilt, plus diverse Bedrohungen, Nötigungen und Beleidigungen. Die Opfer: Familienmitglieder ebenso wie unbeteiligte Passanten, die dem Angeklagten zufällig in die Quere kamen – der grundlos zuschlug, wenn er genügend „getankt“ hatte.

Weitere 22 Monate Haft drohen

Ein psychiatrischer Gutachter sprach von einem „kriminogenen Lebensstil“ und einer „Sozialgefährlichkeit“ des Angeklagten im Zusammenhang mit seinem Alkoholproblem. Eine verminderte Schuldfähigkeit wollte die 8. Große Strafkammer dem 23-Jährigen nicht bescheinigen, wohl aber einen minderschweren Fall – unter anderem wegen der geringen Beute, der alkoholbedingten Enthemmung und des bereits unmittelbar nach Festnahme abgelegten Geständnisses. Sie kam mit viereinhalb Jahren dem Antrag von Verteidiger Mathias Cramer näher als dem von Staatsanwalt Frank Stegen, der siebeneinhalb Jahre Haft gefordert hatte.

Dazu muss der Paderborner mit einem Widerruf einer Bewährung rechnen, was für ihn weitere 22 Monate hinter Gitter bedeuten würde.