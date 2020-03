Von Dietmar Kemper

„Wir hauen ungewöhnliche Mengen raus“, sagte am Mittwoch der stellvertretende Marktleiter des Raiffeisen-Marktes an der Randebrockstraße in Paderborn, An­dreas Fast, und ergänzte: „Wir müssen jeden Tag nachbestellen.“ In normalen Zeiten ist das nur alle zwei Tage der Fall.

Derzeit werden nach Fasts Angaben drei bis vier Paletten Blumenerde am Tag verkauft statt wie sonst ein bis zwei. Allein am Mittwoch füllten die 13 Mitarbeiter acht Paletten mit Säcken verschiedener Sorten von Erde nach. Aber nicht nur Erde und Dünger stoßen auf höhere Nachfrage, sondern auch Gartengeräte, Reinigungs- und Lebensmittel.

„Ein Drittel mehr Kunden als sonst“

„Ein Drittel mehr Kunden als sonst sind es schon, die Menschen können ja vermutlich nicht in Urlaub fahren und dann soll der Garten schön sein“, sagte Marktleiter Markus ten Brink. Aber nicht nur an Obst, Gemüse und Kräutern sei das Interesse groß. „Gehamstert“ würden auch 25-Kilo-Kartoffelsäcke, Tierfutter, Dosensuppen, Wurst, Fleisch und Käse von regionalen Erzeugern. Markus ten Brink: „Die Lieferanten sind auch am Schwitzen.“

Das Coronavirus ist im Markt immer wieder Gesprächsthema. Einige Kunden, weiß Andreas Fast, begründeten ihren Kauf damit, dass sie jetzt zwangsweise verstärkt zuhause seien und etwas zu tun haben müssten („sonst fällt uns die Decke auf den Kopf“).

Der März-Effekt kommt hinzu

Auch die Paderborner Baumärkte wie Hagebau und Toom am Frankfurter Weg sowie Hornbach in Schloß Neuhaus registrieren ein hohes Besucheraufkommen. Dies müsse aber nicht zwingend mit dem Coronavirus zusammenhängen, betonte der Hornbach-Sprecher Florian Preuß. „Es stimmt, wir haben seit einigen Tagen sehr viele Kunden in den Märkten“, sagte er, um gleichzeitig einzuschränken: „Bei den ersten warmen Tagen im März sind die Märkte immer voll. Das ist also nichts, was wir explizit darauf zurückführen können, dass die Menschen wegen des Coronavirus zuhause bleiben sollen.“ März, April und Mai seien generell die umsatzstärksten Monate.

Einen Verstärkungseffekt durch die Pandemie schließt Preuß aber nicht aus: „Es ist wahrscheinlich, dass sich die Menschen zuhause eine Beschäftigung suchen, deshalb kann es schon sein, dass wir dadurch mehr Zulauf verzeichnen.“ Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Coronavirus in den 96 Märkten in Deutschland übertragen wird, möchte Hornbach die Chance nutzen, sonntags zu öffnen. Dadurch soll die Zahl der Kunden an den übrigen Tagen sinken.

Beratungsgespräche nur noch an den Infotheken

An Sonntagen wird es aber keine Projektberatung geben. Ob und wann ein Markt sonntags öffnet, ist auf der „Mein-Markt”-Seite unter hornbach.de zu erfahren. Die Baumarktkette hat zusätzliche Desinfektionsspender installiert und die Mitarbeiter an den Kassen mit Handschuhen ausgestattet. Beratungsgespräche, erläuterte Preuß, werden in Paderborn und anderswo nur noch an den Infotheken geführt, und das in einem Mindestabstand von zwei Metern. In der Kassenzone würden mobile Abstandshalter eingesetzt und die Kunden mit Plakaten und Hinweisschildern nachdrücklich auf den Mindestabstand hingewiesen.

Ist es im Markt rappelvoll, kann der Leiter bestimmen, dass einige vorerst draußen bleiben. Hamsterkäufe, zum Beispiel von Schrauben, habe es noch nicht gegeben, sagte Preuß. Auch die Baumarktkette Toom sieht trotz Kundenandrangs nicht das Problem. dass Regale komplett geleert werden. Die Versorgung mit Waren sei „aktuell gewährleistet“, heißt es dort.

Kommentar

Da können Politiker und Politikerinnen wie Julia Klöckner noch so oft betonen, Hamsterkäufe seien überflüssig, aber die Menschen kaufen in diesen von Corona verseuchten Tagen trotzdem die Regale leer. Dass in einem Raiffeisen-Markt palettenweise Blumenerde verkauft wird, ist im März nichts Ungewöhnliches. Aber es ist eben nicht normal, dass im selben Laden gleichzeitig die Truhen mit Fleisch, Wurst und Käse auch leer sind. Und Toilettenpapier ist so schnell weg wie ein Rennwagen hinter der nächsten Kurve. Es zeigt sich: Die Beruhigungsversuche der Politik fruchten nicht. Das Coronavirus verunsichert die Menschen massiv, und dann wollen sie wenigstens sicher sein, dass ihr Vorratskeller gut gefüllt ist und sie ihr privates Paradies, den Garten, gestalten können. Wo doch das Leben gerade aus den Fugen gerät. Nötig sind Hamsterkäufe nicht, sie zeugen von beginnender Hysterie. Die ist aber genau die falsche Antwort auf das Coronavirus. Auch wenn’s schwerfällt: Gelassenheit wäre die richtige Reaktion auf diese Herausforderung. Dietmar Kemper