Wie berichtet, war ein Treffen bei der Kreishandwerkerschaft anberaumt worden. Dies wird wohl vorerst nicht stattfinden. Die CDU kann die Verweigerungshaltung der übrigen Parteien allerdings nicht nachvollziehen. Die anderen Parteien fordern nun, die Gespräche öffentlich – zum Beispiel im Rathaus – zu führen.

Franjo Henze (SPD), Petra Tebbe (Grüne), Reinhard Borgmeier (Linksfraktion), Alexander Senn (FDP), Hartmut Hüttemann (FBI), Willi Knaup (LKR) und Stephan Hoppe (Für Paderborn) hatten in einem gemeinsamen Schreiben bereits in der vergangenen Woche so genannte „Hinterzimmergespräche“ abgelehnt. Hintergrund sei, dass die Bezirksregierung in dem anhängigen kommunalaufsichtlichen Beschwerdeverfahren wegen „geplanter Vermittlungsgespräche“ die weiteren Untersuchungen in dem Fall auf Eis gelegt hatte. „Auf dieser Grundlage sind wir zu einem Gespräch nicht bereit. Wir fühlen uns getäuscht“, geht die Kritik in Richtung Bürgermeister Dreier.

Unschöne Diskussionen

Die CDU-Ratsfraktion ist nach Worten von Fraktionschef Markus Mertens auf jeden Fall gesprächsbereit. „Ausgangspunkt war damals wie bis zuletzt: Wir haben eine Wohnungsgesellschaft, diese baut 240 Einheiten auf dem Areal Alanbrooke, für die Planungen ist vor wenigen Tagen der Wettbewerb gestartet worden.“ Das habe auch Bürgermeister Michael Dreier zuletzt mehrfach unterstrichen. „Wir teilen die Aussage von Michael Dreier, dass es jetzt darum gehe, „im Rahmen der rechtlichen Optionen so viele Aufträge wie eben möglich in der Region zu vergeben“, betont Mertens.

Die CDU-Fraktion habe das Gespräch „nach den unschönen Diskussionen der vergangenen Monate und Wochen“ als vertrauensbildende Maßnahme gesehen. Gerade in der jetzt aktuell auch wirtschaftlich sehr angespannten Situation gehe es mehr denn je um einen Schulterschluss und ein Miteinander, betont er.

„Mir fehlt jegliches Verständnis“

„Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass die anderen Fraktionen nicht teilnehmen wollen“, teilte der CDU-Fraktionschef mit. „Vor allem bei der FDP bin ich sehr verwundert. Der Kollege Senn reklamiert Wirtschaftsnähe, indem er der Intention des jüngsten Vorstoßes des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann und dessen Forderung nach einem milliardenschweren Programm für die Wirtschaft inhaltlich beispringt, und jetzt scheut er den Austausch mit Wirtschaftsvertretern. Dabei kann man dann ja auch unterschiedlicher Meinung sein und diese entsprechend kundtun. Aber einfach nicht zu kommen, ist ein schwaches Bild.“

An Eskalation interessiert?

Markus Mertens erinnert daran, dass das Gespräch für den Beginn des Jahres zum ersten Mal angesetzt war. Damals hätten einzelne Fraktionen, unter anderem SPD, Grüne und FDP zugesagt. Der Termin musste aber wegen einer Erkrankung des Bürgermeisters kurzfristig ausfallen. Schon seinerzeit sei aber klar gewesen, dass andere Fraktionen weiter nur an einer Eskalation des Verhältnisses mit der Wohnungswirtschaft interessiert gewesen seien. Niemand in der CDU hätte aber auch in den vergangenen Wochen daran geglaubt, dass man sich solchen Gesprächen mit der „Allianz Pro Wohnungsbau“ verschließen kann.

„Allianz der politischen Vernunft“

Stattdessen habe man darauf gesetzt, dass sich eine „Allianz der politischen Vernunft“ zum Gespräch trifft. Einige kleinere Fraktionen hätten das Gespräch schon vor Wochen unter anderem „wegen der vollen Auftragsbücher im heimischen Handwerk“ als wenig zielführend erachtet. Das sei – so Mertens – schon damals eine „dumme Aussage“ gewesen, zumal die eigentliche Bauphase noch ein Stück in der Zukunft liege. „Ich hatte erwartet, dass sämtliche Kommunalpolitiker alles unternehmen, um der zugegebenermaßen seinerzeit guten Auftragslage der heimischen Wirtschaft auch Nachhaltigkeit zu verleihen. So kann man sich täuschen. Stattdessen wird der seit Monaten avisierte und von einigen bereits zugesagte Termin jetzt als ‚Hinterzimmergespräch‘ bezeichnet. Das ist unfassbar.“