Martin Fryburg unterstützt die Senioreninitiative mit dem Entwurf von Flyern, in denen über die Hilfsangebote der Gruppe informiert wird. Derzeit werden diese an Paderborner Haushalte verteilt.

Von Per Lütje

Paderborn (WB). In der Not halten die Menschen im Kreis Paderborn zusammen. Das wird in diesen Tagen in den sozialen Netzwerken deutlich, in denen zahlreiche Menschen kostenlos ihre Dienste anbieten. Wenige Tage nach der Gründung von entsprechenden Facebook-Gruppen haben bereits Dutzende Mitglieder konkrete Hilfsangebote insbesondere für ältere Menschen, Alleinerziehende und Kranke unterbreitet.

Unter den Suchbegriffen „Paderborner helfen in der Corona-Zeit älteren Mitbürgern“ und „Unser Hochstift rückt zusammen“ kann jedermann um Unterstützung bitten und Hilfe anbieten. Besonders viel Zuspruch erntet zum Beispiel dieser Eintrag eines Jugendlichen: „Ich bin zwar erst 13, kann aber trotzdem kleine Einkäufe tätigen oder auch anders helfen. Vor allem würde es mich freuen, helfen zu können, da ich es super finde, dass sich die Menschen endlich einmal nur der Hilfe wegen zusammenschließen! Ach ja, hätte ich fast vergessen, ich kann im Bereich Bahnhofstraße und im Riemekeviertel helfen.“ In den zahlreichen Kommentaren heißt es unter anderem: „Ganz großes Lob an dich. So manch 13-Jähriger kann sich noch eine Scheibe abschneiden.“

Taxifahrer hilft nachts

Ein anderer Nutzer stellt sogar sein Auto zur Verfügung – Tankfüllung inklusive: „Wenn jemand für ältere und kranke Menschen einkaufen oder Arztfahrten macht und kein Auto hat, aber einen Führerschein, kann er meinen voll getankten Smart für den Raum Paderborn für diese Fahrten in dieser schwierigen Zeit nutzen. Alles im Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Ich gebe gerne!“

Auch Menschen, die die Corona-Krise beruflich gerade besonders hart trifft, bieten uneigennützig ihre Hilfe an. So schreibt ein Taxifahrer: „Da wir im Moment auch wenig bis gar nichts zu tun haben, helfe ich gerne den bekannten Risikogruppen sowie allein erziehenden Mütter/Vätern für die Zeit von 22 bist 6 Uhr morgens, da ich sonst auch wach bin und arbeite. Da ab 22 Uhr nur noch Notfall-Apotheken geöffnet haben, ist es für die besagten Gruppen schwierig, an Medikamente dran zu kommen. Egal in welcher Form jemand nachts eine Hilfe benötigt, er kann sich gerne melden.“

Mehr als 3000 Mitglieder

Sandra Filter, Administratorin der Gruppe „Das Hochstift rückt zusammen“, die bereits mehr als 3000 Mitglieder zählt, musste am Dienstag aufgrund der Flut an Nachrichten sogar ein wenig die Reißleine ziehen. Sie schreibt „Herzlichen Dank für eure rege Beteiligung und ausführlichen Diskussionen sowie die ein oder andere kritische Bemerkung. Diese Gruppe wurde jedoch gegründet, um 1. Hilfsangebote zu sammeln und 2. Hilfsgesuchen und Fragen abzuhelfen. Bei der Vielzahl an Dialogen verlieren wir als Admins sonst den Überblick. Aus diesem Grund bitten wir euch, ausschließlich eure Hilfsgesuche/Fragen und eure Hilfsangebote zu posten.“ Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann mit Sandra Filter unter Tel. 05251/5449513 oder E-Mail Unserhochstiftruecktzusammen@paderborn.com Kontakt aufnehmen.

Auch die am 13. März auf Initiative der Paderborner Senioreninitiative gegründete Facebook-Gruppe „Paderborner helfen in der Corona-Zeit älteren Mitbürgern“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen, welche ein Handycap – egal ob aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen – haben, helfend zu unterstützen (WV vom 16. März).

Handschuhe sind Pflicht

Zahlreiche Menschen wollen mitmachen, darunter dieser Nutzer: „In Schloß Neuhaus Gassi gehen oder einkaufen, Apotheke und Co.? Ich helfe gerne und bin für euch da.“ Um Helfer und Hilfesuchende nicht zu gefährden, hat die Paderborner Senioreninitiative Verhaltensregeln ausgegeben: „Niemand wird die Wohnung eines Hilfesuchenden betreten. Handschuhe sind Pflicht Geld wird voraussichtlich in Briefumschlägen oder ähnlichem übergeben.“

Wer die Gruppe mit konkreten Hilfsangeboten unterstützen möchte, kann die Senioreninitiative unter Angabe von Anschrift und Telefonnummer per E-Mail unter paderborn-hilft@psi-ev.de kontaktieren. Ansprechpartner sind Irmtraud Hense und Peter Ludwig Vehlau.

Marienloh organisiert Hilfe

In Marienloh bieten die Kolpingsfamilie und die Nachbarschaftshilfe einen Besorgungsdienst für alleinstehende, alte und hilfsbedürftige Menschen an. Ansprechpartnerin ist Maria Halsband von der Kolpingsfamilie unter Tel. 0174/9693070. Die Nachbarschaftshilfe ist unter Tel. 0157/51964984 erreichbar.