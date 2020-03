Was macht man, wenn man zwei Wochen in Quarantäne verbringen muss? Das Haus zu verschönern, ist eine Möglichkeit. Foto: imago

Von Ingo Schmitz

„Wenn ich im dritten Stock zur Miete wohnen würde, hätte ich jetzt ein riesiges Problem“, sagt einer der Betroffenen. Ihm bleibe zum Glück ein Lagerkoller erspart. „Wir haben alle Eigentum mit Haus und Hof und können uns zumindest da frei bewegen. Wir alle haben die Möglichkeit, uns zu beschäftigen“, versucht der Organisator der Skitour der Sache etwas Positives abzuringen.

" „Aber im Dienst will mich keiner im Moment sehen. Das nehme ich so hin.“ "

Allen acht Mitgliedern der Reisegruppe gehe es derzeit gut. Wie berichtet hatte ein Mitglied nach der Rückkehr aus dem kleinen Skigebiet in der Nähe von Bozen leichtes Fieber und Gliederschmerzen angegeben. Das seien die einzigen Symptome gewesen. Alle anderen seien völlig beschwerdefrei. Zum Ausruhen kämen die Männer allerdings auch während der Quarantäne nicht. „Mein Arbeitgeber daheim hat regelmäßig Arbeiten für mich“, sagt der Organisator und muss herzhaft lachen. Gemeint ist damit die Ehefrau, die „ganz tolle Ideen“ habe, was man rund ums Haus verschönern könnte. „Aktuell bin ich am Streichen. Aber was will man machen?“

Da Haus und Hof einsam lägen, könne er sich frei auf seinen paar Morgen Land bewegen. „Ich kann auch an der Ems Radfahren mit meinem Hund, ohne dass ich jemanden treffe“, sagt das Quarantäne-Opfer. Allerdings stehe außer Frage, dass er in der jetzigen Situation viel lieber arbeiten würde. „Aber im Dienst will mich keiner im Moment sehen. Das nehme ich so hin“, berichtet der Organisator der Skitour.

Die nervliche Belastung sei bei dem Kollegen, der positiv getestet worden ist, viel höher als bei den anderen. „Alle Augen ruhen nun auf ihn. Der kommt aus dem Haus nicht raus und auch seine Familie ist zuhause.“

Damals noch kein Riksikogebiet

Der Organisator der Skitour bleibt dabei, dass die Gruppe vorbildlich reagiert und alles getan habe, andere Menschen nicht zu gefährden. Außerdem sei das Skigebiet bei Bozen bei Antritt der Reise noch kein Risikogebiet gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt habe kaum einer ahnen können, welch dynamische Entwicklung der Coronavirus nehmen würde. „Wir sind davon überzeugt, dass man sich überall anstecken kann. Egal ob in der Bahn, im Büro, beim Tanken oder auch im nächsten Urlaub.“

Vor diesem Hintergrund hätten die Betroffenen wenig Verständnis für die verbreitete Hysterie, die nach Bekanntwerden der Nachricht geherrscht habe. „Wir hätten uns da weitaus mehr Sachlichkeit gewünscht.“ Jeder wisse, dass Corona eine ernstzunehmende Erkrankung sei. Befinde sie sich im direkten Umfeld, werde sie schnell zur Pest.

In diesem Wunsch sind sich alle acht Mitglieder der Reisegruppe einig: „Wir wünschen Niemandem eine vergleichbare Situation. Möge jeder folgenlos durch diese Krise kommen und der Alltag und das Miteinander schnell wieder einziehen.“