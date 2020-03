Paderborn (WB). Christiane Menne, die seit September 2019 am Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn als Schulleiterin tätig ist, hat vor einigen Tagen Rene Weitzenbürger als ihren Stellvertreter im Amt begrüßt. Das Berufskolleg hat somit wieder eine vollständige Schulleitung. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Herrn Weitzenbürger einen Stellvertreter bekomme, der seit fast 20 Jahren am Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist und die Schule sehr gut kennt,“ sagte Menne in ihrer Ansprache.

Rene Weitzenbürger ist in Paderborn geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik mit den Fächern Mathematik und Wirtschaftsinformatik in Paderborn und Göttingen begann er im Jahr 2001 seine berufliche Tätigkeit am Ludwig-Erhard-Berufskolleg. „Ich bin hoch motiviert, in dieser Position als stellvertretender Schulleiter die Entwicklung des LEBKs mit Frau Menne und dem Kollegium zu gestalten“, sagte Rene Weitzenbürger.

Der neue stellvertretende Schulleiter kann in der Leitungsarbeit auf weitreichende Erfahrungen der Schulleiterin bauen. Diese erwarb Christiane Menne durch eine kaufmännische Ausbildung, dem Studium der Wirtschaftswissenschaft und Deutsch und als Lehrerin an der Siemens Berufsschule in Paderborn und am Berufskolleg des Kreises Höxter. In den vergangenen elf Jahren war sie dort als stellvertretende Schulleiterin tätig.