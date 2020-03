Von Jörn Hannemann

Paderborn (WB). In Zeiten von Corona ist der Paderborner Wochenmarkt vor allem eines: ein Einkauf an der frischen Luft. Für viele ältere Menschen bedeutet der Bummel über den Markt aber auch ein Stück Normalität in turbulenten Zeiten. Das WV hat sich unter Kunden und Händlern umgehört.

Auf den ersten Blick ist am Mittwochmorgen eigentlich alles wie immer – nur etwas voller als in den vergangenen Wochen. Die 40 Markthändler sind nahezu vollzählig auf dem Platz vertreten, die Stände gut besucht, an einigen haben sich Schlangen gebildet. Wenn man jedoch etwas genauer hinschaut, fallen einem die kleinen Unterschiede auf, die einen wieder an die Corona-Epidemie erinnern. Die Leute halten Abstand, agieren vorsichtiger; ganz vereinzelt sieht man auch Personen mit Mundschutz, etwas häufiger Menschen mit Einmalhandschuhen. Auch Ramazan Alpen (51) aus Paderborn geht mit Mundschutz über den Wochenmarkt. Dass er damit auffällt und auch skeptische Blicke erntet, stört ihn nicht. „Eine reine Schutzmaßnahme“, betont er, als er Salat, Gurken und Eier kauft. „Ich bin länger in der Stadt unterwegs, vermeide auch Kontakte weitestgehend.“

" „Gerade ältere Menschen fühlen sich hier womöglich nicht so eingeengt wie im Supermarkt.“ Beate Rodenbröker "

„Viele haben das Bedürfnis, sinnvoll rauszukommen“, sagt Beate Rodenbröker (42), Kassiererin vom Wochenmarktverein. „So können sie den notwendigen Einkauf mit Bewegung kombinieren.“ „Gerade ältere Menschen fühlen sich hier womöglich nicht so eingeengt wie im Supermarkt.“ Risikopatienten würden sich gezielt am Rand der Stände aufhalten.

Sie macht den Paderbornern ein großes Lob: „Vorsichtig, aber nicht panisch“, so nimmt sie das Verhalten der Kunden wahr. „Die wenigsten drängeln, viele sind sogar besonders freundlich und ganz entspannt.“ Viele würden sich sehr rücksichtsvoll verhalten und manche Menschen sogar vorlassen. „Dieses Miteinander ist doch toll.“ Nachfragen gebe es vermehrt zur Herkunft der Produkte, was es in Supermärkten nicht gebe. Und damit gehen die Händler offen um: Der Blumenkohl kommt beispielsweise aus Italien. „Mit einer vernünftigen Hygiene, in diesem Fall gründlich abwaschen und durchkochen, ist nichts zu befürchten.“

Was in Supermärkten Nudeln und Reis sind, sind auf dem Wochenmarkt Kartoffeln und Eier. „Der Hamster ist noch nicht satt“, schmunzelt Heinz-Josef Setterdobolte (59). An den drei Samstagen in den vergangenen Wochen sei er komplett ausverkauft gewesen, berichtet der Eiermann aus Rietberg-Westerwiehe. Die ersten Kunden kamen am Mittwoch bereits direkt zum Start um 6.30 Uhr. Was er sonst in sechs bis sieben Stunden verkauft, geht jetzt in der halben Zeit über die Theke. „Das macht schon Stress.“