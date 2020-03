Den beiden erstgenannten Männern wird vorgeworfen, in der Zeit von November 2017 bis November vergangenen Jahres in 27 Fällen in Paderborn (5 Fälle), im Kreis Lippe, im Kreis Herford, in Bielefeld, in Rahden und in Niedersachsen (Vechta, Bissendorf, Hameln, Stadthagen, Melle, Springe) als Bande hochwertige Autos der Marke BMW entwendet zu haben. In zwei Fällen soll dies unter Mitwirkung des 19-Jährigen passiert sein, im Übrigen zusammen mit unbekannten Mittätern.

Die gestohlenen Fahrzeuge wurden laut Anklage der Staatsanwaltschaft in eine angemietete Lagerhalle nach Minden gebracht, dort in Einzelteile zerlegt und anschließend von der Bande nach Osteuropa transportiert.

Der Zeitwert der gestohlenen Autos beträgt in Summe rund 1,7 Millionen Euro – je Auto liegt zwischen 40.000 und 100.000 Euro. Sämtliche BMW waren mit einem sogenannten Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet.

Am 27. November vergangenen Jahres konnten die Angeschuldigten in der von dem 41-Jährigen angemieteten Wohnung in Minden festgenommen werden. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Ihnen droht wegen Bandendiebstahls eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Sie haben sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Ein Termin für eine Hauptverhandlung steht noch nicht fest.