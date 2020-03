Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Keine Aufführungen, keine Proben – aber jetzt sendet das Paderborner Theater ein Lebenszeichen. Von Samstag an lesen Schauspielerinnen und Schauspieler Geschichten aus dem „Dekameron“ von Giovanni Boccaccio.

Theaterfreunde können sie sich täglich um 19.30 Uhr auf der Internetseite www.theater-paderborn.de hochladen und anhören. Zu einem Zeitpunkt also, an dem in normalen Zeiten eine reguläre Vorstellung mit Publikum im Saal oder Studio begonnen hätte.

„Es liest immer eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, und am Samstag wird Katharina Kreuzhage eine Einleitung sprechen“, sagte Theatersprecherin Antonia Rebbert am Donnerstag. Das Ganze stehe unter dem Motto „The Show must go on“.

Eben auch in Zeiten von Corona. Wie berichtet hat das Theater wegen des Virus alle Aufführungen bis zum 19. April abgesagt. Die Zeit gilt es zu überbrücken, ohne dass das Haus in Vergessenheit gerät. „Wir halten zusammen und machen für unser Publikum weiter“, betonte Rebbert.

Idee der Intendantin

Die Idee zu der Lesereihe hatte Intendantin Katharina Kreuzhage und „Dekameron“ hat sie natürlich auch nicht ohne Grund ausgewählt. Mitte des 14. Jahrhunderts hinterließ der „Schwarze Tod“ in Europa menschenleere Siedlungen. Die Pest raffte mindestens ein Drittel der Bevölkerung dahin. Dieses Ereignis apokalyptischen Ausmaßes griff der italienische Dichter Giovanni Boccaccio (1313-1375) in seiner Novellensammlung „Das Dekameron“ auf.

Sie gilt als erzählerisches Meisterwerk und aufschlussreiches Sittenbild der Gesellschaft des 14. Jahrhunderts. Zwischen 1349 und 1353 brachte Boccaccio 100 Novellen zu Papier. In „Das Dekameron“ fliehen zehn junge Männer und Frauen vor der in Florenz wütenden Pest auf einen Landsitz. Bleiben sie dort von der Seuche verschont? Und was sollen sie die ganze Zeit über tun? Schließlich erzählen sich die jungen Leute zehn Tage lang jeweils zehn Geschichten.

Die Pest hat ihren Schrecken verloren

Mehr als 670 Jahre später hat die Pest in Europa ihren Schrecken verloren und das Coronavirus ist damit auch nicht vergleichbar. Aber Geschichten werden noch immer erzählt. Das Paderborner Theater knüpft ab dem 21. März an diese Tradition an und setzt die Mitglieder des Ensembles vor eine Kamera. „Das Ganze ist kein Livestream, sondern eine Aufzeichnung, die hochgeladen werden kann“, erläuterte Antonia Rebbert.

Im Theater selbst ist es in diesen Tagen nahezu menschenleer. Die Proben für die Stücke „Furor“ und „Was ihr wollt“, die im März Premiere feiern sollten, wurden abgesagt. Theaterspielen bedeutet Körperkontakt – zwei Meter Sicherheitsabstand sind da schlecht einzuhalten. Nach den Betriebsferien im April soll der normale Theaterbetrieb weitergehen.

Geistervorführungen im Theater?

Möglicherweise ohne Publikum und im Internet übertragen? Geistervorführungen analog zu den Geisterspielen wie in der Fußballbundesliga kann sich Rainer Rings „nicht vorstellen“. Theater lebe auch von der Atmosphäre auf der Bühne und im Saal, betont der Vorsitzende der Theaterfreunde Paderborn. Dass sich das Haus mit der Lesereihe buchstäblich zu Wort meldet, begrüßt Rings ausdrücklich: „Wir müssen auf Sendung bleiben, versuchen, präsent zu sein. Das ist jetzt ein Versuch.“

Anders als die nationalen Fußballligen, die durch die Verschiebung der Europameisterschaft mehr Zeit bekommen, um ihre Spiele auszutragen, können Theater ihre Spielzeit nicht einfach verlängern. Denn die nächste ist längst in Vorbereitung und Gastschauspieler wollen verpflichtet sein. Das Theater werde durch die Zwangspause einen beträchtlichen finanziellen Schaden erleiden, ist Rings überzeugt. In Gesprächen mit der Politik will er einen Ausgleich erreichen.