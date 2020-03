Von Ulrich Pfaff

„Eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit gehört zu Recht und Ordnung dazu. Alles was nötig ist, wird auch gemacht“, betont Amtsgerichtsdirektor Günter Köhne. Allerdings sei jeder Richter des Amtsgerichts gehalten, in eigener Zuständigkeit zu prüfen, was tatsächlich erforderlich sei – insbesondere, ob bereits gesetzte Termine zu Verhandlungen aufrecht erhalten blieben. Dies sei der gesetzlich verankerten richterlichen Unabhängigkeit geschuldet.

Amtsgerichtsdirektor Günter Köhne. Foto: Ulrich Pfaff

Allerdings, so Köhne, spiele bei diesen Einzelfallprüfungen auch eine Rolle, wie etwa das Abstandsgebot während einer Verhandlung einzuhalten wäre. Nicht zu vergessen: Es gibt Fristen bei Strafprozessen, die nicht überschritten werden dürfen. Befindet sich ein Angeklagter in Untersuchungshaft, muss binnen sechs Monaten das Hauptverfahren, also der Prozess vor dem zuständigen Gericht, eröffnet werden. Ein bereits laufender Prozess darf für maximal 21 Tage unterbrochen werden, sonst muss er von vorne begonnen werden. Vor diesem Hintergrund würden neue Termine – so weit möglich – nicht angesetzt.

Am Amtsgericht werden nicht nur Prozesse in Strafsachen geführt: Ordnungswidrigkeiten, Insolvenzen, Familiensachen, Zivilverfahren und einiges mehr werden hier bearbeitet. „Wir werden die dringend notwendigen Rechtsgeschäfte aufrecht erhalten“, erklärt Köhne. Er bittet aber darum, nur wirklich eilbedürftige Sachen vorzutragen und persönlich nicht ohne Voranmeldung zu erscheinen. Zumal geprüft werde, mit wie vielen Mitarbeitern vor Ort das Amtsgericht auskomme, um seinen Betrieb sicherzustellen.

Ähnlich verhält es sich am Landgericht. Sprecher Dr. Oliver Neuwinger erklärte, dass auf den Geschäftsstellen mit reduzierter Besetzung weiter gearbeitet werde. Wie am Amtsgericht würden Haftsachen und Eilsachen auf jeden Fall bearbeitet, die Durchführung öffentlicher Verhandlungen liege in der Entscheidung der jeweiligen Richter. Für das Gerichtsgebäude am Bogen gilt: Zutritt wird nur Personen gewährt, die eine gerichtliche Ladung zu einem Termin haben oder die als Öffentlichkeit einen Prozess verfolgen wollen – denn dieser Öffentlichkeitsgrundsatz ist zentraler Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit. Wird die Öffentlichkeit zu Unrecht von einem Prozess ausgeschlossen, wäre dies ein Grund, das gesprochene Urteil aufzuheben. Keinen Einlass ins Gerichtsgebäude bekommen Personen, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.