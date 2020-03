Doch der künstlerische Leiter Uli Frost hat kurzfristig reagiert: „Der Verein Drums and Percussion Paderborn, die Stadt Paderborn, das HNF und das Land NRW haben grünes Licht gegeben, um aus der Not eine Tugend zu machen. Deshalb gibt es nun zwei Festivals: ein Live-Festival vom 15. bis 18. Oktober und ein digitales Festival vom 29. Mai bis 1. Juni“, beschreibt Frost die neue Situation.

Tickets bleiben gültig

An den vier Abenden vom 29. Mai bis zum 1. Juni werden zu den ursprünglich geplanten Terminen bislang unveröffentlichte Konzertvideos früherer Festivals digital präsentiert. Dies gilt für alle Kunden, die schon Tickets für das ursprünglich geplante Festival gekauft haben und für die Interessenten, die für das neue Livefestival Tickets bis Pfingsten erwerben. Zudem können Tickets für die Onlinekonzerte gekauft werden. Zusätzlich werden für die Workshopteilnehmer zu Pfingsten 2020 Onlineworkshops abgehalten. Chester Thompson (Genesis, Frank Zappa), Lenny Castro (Rolling Stones, Eric Clapton) und Tal Bergman (Rod Stewart, Joe Bonamassa) sowie der 24-fache Grammy-Gewinner Al Schmitt werden aus Studios in Nashville und Los Angeles Onlineworkshops übertragen. Auch Bertram Engel (Peter Maffay), René Creemers, Dirk Brand und Uli Frost werden online Workshops geben.

Auch aus der Paderborner Partnerstadt Belleville – wo es seit 2014 ein Drums‘n’Percussion Belleville gibt – wird es einen Beitrag geben. So ist dieses digitale Drums’n’Percussion zugleich ein Rückblick auf vergangene Festivals wie ein Ausblick auf das Live-Event, das nun im Oktober im HNF durchgeführt werden soll. Alle Künstler und Dozenten, die für Mai zugesagt haben, kommen auch zu diesem Termin.

Tolle Solidarität

„In den vergangenen drei Wochen hat sich eine tolle Solidarität zwischen den Künstlern, Festivalbesuchern, dem Verein, Förderern und Veranstaltern entwickelt. Sie wollen alles daran setzen, dass das Coronavirus den Geist des Festivals nicht zerstört und ich bin sehr dankbar, dass Bürgermeister Michael Dreier diesen Schritt unterstützt.“, betont Uli Frost die Entscheidung für ein digitales Kulturevent über Pfingsten und eine Verschiebung des realen. Zudem hebt er hervor, dass im Zweifelsfall aufgrund der Coronakrise schon jetzt weitere Ersatztermine für das Live-Festival bis in das Jahr 2021 geblockt sind.

Der Vorverkauf geht also weiter, die verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Zusätzlich kann man für 5 Euro auf der Homepage https://drumsandpercussion-shop.de ein Onlineticket erwerben, um alle vier Onlinekonzerte zu sehen.Veranstalter des Festivals ist der Verein Drums and Percussion Paderborn in Kooperation mit dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum und mit der maßgeblichen Unterstützung der Stadt Paderborn sowie dem Land NRW unter der künstlerischen Leitung von Uli Frost.

Wer seine gültige Karte unbedingt stornieren muss, wird gebeten, vorher anzurufen (Tel. 0151/22558820). Ein Digital-Konzertticket-Abo für alle vier Digital-Konzerte (29. Mai bis 1. Juni) des bislang unveröffentlichten Materials kostet 5 Euro: https://drumsandpercussion-shop.de/Konzert-Tickets/