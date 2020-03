Das St. Johannisstift in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Seit Januar hat das St. Johannisstift in Paderborn eine neue Intensivstation. Um sich für die Corona-Pandemie zu rüsten, wurde jetzt ehemalige Intensivstation in nur anderthalb Tagen in Rekordzeit wieder bezugsfertig und zu einer sogenannten „Intermediate Care“-Station gemacht.