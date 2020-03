„Wir wollen in jeder Kommune unseres Geschäftsgebiets mindestens mit einem Standort für die Menschen erreichbar sein“, macht Arnd Paas, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold deutlich. „Gerade in der Krise sind wir unserem Auftrag zur flächendeckenden Versorgung besonders verpflichtet“, so Paas weiter. Besonderes Augenmerk liegt in den kommenden Wochen auch auf einer guten Erreichbarkeit für gewerbliche Kunden, die aktuell vor besonderen Herausforderungen stünden unterstrich Paas. Für diese Schwerpunktsetzung wird der Betrieb in 20 Filialen eingestellt, und die Teams unterstützen einerseits weiter geöffnete Filialen und andererseits intern bei der Abwicklung des erwartet deutlich höheren Arbeitsanfalls in der Kreditsachbearbeitung und Antragsbearbeitung.

Schließungen ab 23. März

Von Montag, 23. März, an werden folgende Filialen präventiv und temporär geschlossen. Im Paderborner Land werden die Filialen Westfriedhof, Sennelager, Mastbruch, Dahler Weg, Benhauser Straße, Auf der Lieth, Benhausen, Niederntudorf, Fürstenberg, Steinhausen zunächst nicht geöffnet. Betroffen sind im Lippischen die Filialen Pivitsheide VL, Heiligenkirchen, Hardisser Straße, Kachtenhausen, Bad Meinberg, Alverdissen, Rischenau. Im Gebiet der Stadt Marsberg handelt es sich um die Filialen Giershagen, Bredelar, Westheim. Die SB-Bereiche der Filialen stehen den Menschen weiterhin zur Verfügung.

Folgende Filialen stellen die flächendeckende Versorgung sicher: Im Kreis Paderborn: Hövelhof, Bad Lippspringe, Altenbeken, Schloß Neuhaus, Stadtheide, Elsen, Schildern, Warburger Straße, Riemeke, Alte Brauerei, Schildern, Wewer, Salzkotten, Borchen, Lichtenau, Büren, Bad Wünnenberg.Im Kreis Lippe: Lage (Gerichtsstraße), Barntrup, Blomberg (aktuell noch selbstständige Sparkasse bis 1. April), Lügde, Schieder, Paulinenstraße in Detmold, Detmold, Markt, Lemgoer Straße, Hiddesen, Augustdorf, Horn, Schlangen. Im Hochsauerlandkreis: .Die Sparkasse berät ihre Kunden weiter am Telefon und in der Videoberatung, so dass kein Thema offen bleibt.