Salzburg/Paderborn(WB). Nachdem in der vergangenen Woche einige Autohersteller angekündigt haben, wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus ihre Produktion zunächst zu stoppen, reagieren nun die Zulieferer. Auch Benteler hat am Freitag an mehreren Standorten, die für die Autoindustrie produzieren, die Fertigung gestoppt. Dies betraf zunächst Werke in Spanien, Tschechien und Frankreich.

Was die deutschen Werke im Bereich Automotive betrifft, so laufen nach Informationen dieser Zeitung derzeit Gespräche mit den Betriebsräten über mögliche Kurzarbeit. Das gilt auch für OWL. Hier zählt die Automobil-Sparte von Benteler in Paderborn gut 2400, in Warburg und Kleinenberg jeweils 600, in Bielefeld 500 und in Steinhagen 20 Mitarbeiter. Damit haben von den 5800 Beschäftigten der Sparte in Deutschland circa 4200 ihre Arbeitsplätze in Ostwestfalen-Lippe.

Nicht betroffen von den Maßnahmen sind die Produktionsstätten der Benteler-Sparte Stahlrohr, die ebenfalls am Stammsitz des Familienunternehmens in Paderborn ansässig ist. Hier ist nach Angaben der Firma die Nachfrage zum Teil sogar gestiegen und die Produktion derzeit gut ausgelastet.

Benteler Benteler ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Es fertigt Komponenten und Module für die Automobilindustrie in den Bereichen Fahrwerk, Karosserie, Motor- und Abgassysteme sowie Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Zudem entwickelt Benteler nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre. Das Unternehmen beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 100 Standorten in 28 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz 8,1 Milliarden Euro.

„Das vorübergehende Einstellen der Produktion ist für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für uns als Unternehmen eine große Herausforderung“, sagte der Benteler-Vorstandsvorsitzende Ralf Göttel. Man arbeite mit den Betriebsräten,

Behörden und Kunden an Lösungen., zu denen auch mobiles Arbeiten, Abbau von Überstunden, unbezahlter Urlaub und Kurzarbeit gehören. Genaueres hänge von der Gesetzgebung und der konkreten Situation im jeweiligen Land ab.

Carmelo Zanghi, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Paderborn, äußerte am Freitag Verständnis dafür, dass auch Benteler jetzt mit den Betriebsräten in Deutschland über eine mögliche Kurzarbeit spreche: „Wenn Volkswagen, Daimler, BMW, Opel und die anderen ihre Produktion herunter fahren, dann ist es klar, dass auch die Zulieferer reagieren müssen.“ Kurzarbeit sei immer noch das beste Mittel, um Arbeitsplätze für die Zeit zu erhalten, in der die Konjunktur wieder anspringe.