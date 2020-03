Paderborn (WB). Der Automobilzulieferer Benteler reagiert auf die Corona-Pandemiet und stellt die Produktion in einigen Werken in Spanien, Tschechien und Frankreich ein. Der Betrieb in Paderborn ist nicht betroffen.

„Unser oberstes Ziel ist, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen“, erklärt Ralf Göttel, CEO der Benteler-Gruppe: „Als internationaler Konzern, der in China vertreten ist, beschäftigen wir uns schon seit Wochen mit Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dieses Wissen nutzen wir für all unsere Standorte weltweit und haben frühzeitig ein umfassendes und global koordiniertes Maßnahmenpaket implementiert.“ Dieses umfasst unter anderem: Vorsorgepläne für den Fall einer Infektion an einem Benteler-Standort , keine Dienstreisen, die Empfehlung, auch privat auf Reisen zu verzichten sowie virtuelle Konferenzen und nach Möglichkeit mobiles Arbeiten („Home Office“).

Benteler Benteler ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Es fertigt Komponenten und Module für die Automobilindustrie in den Bereichen Fahrwerk, Karosserie, Motor- und Abgassysteme sowie Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Zudem entwickelt Benteler nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre. Das Unternehmen beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 100 Standorten in 28 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz 8,1 Milliarden Euro.

Diese Woche kündigten einige Automobilhersteller an, wegen der Corona-Pandemie die Produktion zunächst zu stoppen. Als Zulieferbetrieb schließt sich die Benteler-Gruppe dieser Entscheidung an und stellt an jenen Standorten, an denen mit diesen Kunden zusammengearbeitet wird, den Betrieb vorübergehend ein. Dies betrifft gegenwärtig Werke in Spanien, Tschechien und Frankreich. Werke der Benteler-Stahlrohrsparte sind derzeit nicht von einem vorübergehenden Produktionsstopp betroffen.

„Das vorübergehende Einstellen der Produktion ist für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für uns als Unternehmen eine große Herausforderung“, sagt Ralf Göttel. „In enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, Behörden und unseren Kunden suchen wir nach möglichen Lösungen.“ Diese könnten zum Beispiel mobiles Arbeiten, Abbau von Überstunden, unbezahlter Urlaub oder Kurzarbeit sein. Die Ausgestaltung hängt von der Gesetzgebung und der konkreten Situation im jeweiligen Land ab.

Wirtschaftliche Folgen seien derzeit nicht abschätzbar. „Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, die negativen Auswirkungen auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien und das Unternehmen möglichst gering zu halten“, betont CEO Ralf Göttel. „Gleichzeitig sind wir als Arbeitgeber in der Verantwortung, Arbeitsplätze zu sichern. Unser Ziel ist, die Produktion für unsere Kunden weiterhin sicherzustellen, wo dies möglich ist, ohne die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden. Wir tragen alle Verantwortung – für uns und unsere Mitmenschen.“