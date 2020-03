Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Das Coronavirus wirbelt den Terminplan des Paderborner Kunstvereins durcheinander und bringt einige Künstler in Existenznot. „Bei mir ist alles weggebrochen“, sagte am Freitag Wolfgang Brenner dieser Zeitung.

Das Kunstvereinsmitglied betreibt mit Dagmar Venus und Wolfgang Stratmann die Ateliergemeinschaft @19 an der Elsener Straße und lebt neben den Verkäufen auf Ausstellungen maßgeblich von den Landesprogrammen „Kultur und Schule“ und „Kulturrucksack“. All das liegt zur Zeit wegen des Virus brach, genauso wenig wird das für Mitte Juni geplante Grafiksymposium stattfinden. Die für Anfang Juni vorgesehenen Offenen Ateliers Paderborn, bei denen die Teilnehmer Werke verkaufen können, werden auf Oktober verschoben.

Eine Durststrecke droht

Brenner droht eine lange Durststrecke, und deshalb betonte er mit sorgenvollem Blick: „Wir in der Galerie wissen nicht, wie es finanziell weitergehen soll. Alle geplanten Ausstellungen stehen unter Vorbehalt. Einige Freischaffende sind über ihren Partner abgesichert, aber wer von der Kunst lebt, ist aufgeschmissen.“

Der städtische Kunstverein ist wegen des Coronavirus zum großen Improvisieren und Schieben gezwungen. Die neuen Räume am Kamp sollten am 27. März mit der ersten Ausstellung „Moment Mensch – ein künstlerischer Dialog“ von Angelika Flaig und Sibylle Möndel eingeweiht werden, aber die musste abgesagt werden. Die Abrissparty im alten Domizil an der Westernstraße konnte Mitte Januar noch gefeiert werden, wann die neue Bleibe, in der zuvor das Geschäft Holzförster Wohndesign untergebracht war, der Bevölkerung offiziell vorgestellt wird, ist völlig offen.

„Eigentlich wären wir fertig“, sagte die Kunstvereinsvorsitzende Alexandra Sucrow am Freitag. Seit Mitte Januar haben sie und ihre Mitstreiter Wände gestrichen und sich um die Elektrik für die Strahler gekümmert. Anders als vor vier Jahren an der Westernstraße fand der Kunstverein am Kamp 13 keinen Rohbau, sondern gepflegte Räume auf drei Etagen vor. 180 Quadratmeter stehen für Ausstellungen zur Verfügung, ein Vorteil ist die Deckenhöhe, die nicht so niedrig ist wie im vorherigen Gebäude.

Gestaltung der Fassade steht noch aus

Was noch fehlt, ist die Gestaltung der Fassade. Wegen des Coronavirus trifft sich die Arbeitsgruppe, die dafür eigens gebildet wurde, zur Zeit aber nicht. Der bereits 85 Jahre alte Architekt Hubert Krawinkel soll nicht gefährdet werden. Um auch andere wichtige Themen zu besprechen, will der Kunstverein Videokonferenzen einrichten und so auf Kontakt von Angesicht zu Angesicht verzichten.

„Ich mache das ehrenamtlich, ich muss davon nicht leben“, deutete Sucrow an, dass die Zwangspause im Ausstellungsbereich die Künstlerinnen und Künstler stärker trifft als den Kunstverein und sie selbst. So habe Angelika Flaig eigens für die Paderborner Ausstellung bei der Glasmalerei Peters zwei Objekte in Auftrag gegeben. „Ich muss Vorleistungen vergüten und die geplanten Ausstellungen sollen auch stattfinden“, betonte Sucrow. Als glücklicher Umstand stellt sich gerade heraus, dass sie das zweite Halbjahr noch nicht verplant hat. Das schafft Manövriermasse. Immerhin bleibt wegen des Virus jetzt Zeit, den digitalen Auftritt des Kunstvereins zu verbessern.

Kunstverein wird sichtbarer

Bei aller Sorge wegen der Pandemie herrscht mit Blick auf die neue Bleibe Vorfreude. Alexandra Sucrow: „Der ganz große Vorteil ist die Sichtbarkeit, wir sind in einer Reihe mit einer Geschäftszeile, wir haben hier Laufkundschaft.“ Mit dem Theater und dem Raum für Kunst in direkter Nähe entstehe fast schon ein Kulturquartier. Der Verein mit seinen 240 Mitgliedern überlegt, auch während der Corona-Krise Kunst zu zeigen. Videos könnten über einen Beamer auf eine Scheibe, die dann buchstäblich zum Schaufenster würde, projiziert werden. Oder aber es wird ein Fenseher aufgestellt. Aber das, sagte Sucrow, lohne sich spätestens bei einer Ausgangssperre nicht mehr.