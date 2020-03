An seinem Geschäft in Bad Lippspringe wirbt Raphael Schäfers für sein Uhrenmobil. Die defekten Uhren legen die Kunden in einer Box vor ihren Türen ab. Foto: Jörn Hannemann

Von Dietmar Kemper

Paderborn/Bad Lippspringe (WB). Raphael Schäfers hält mit seinem Uhrenmobil Kontakt zu seinen Kunden. „Ich wollte nicht einfach nur den Schlüssel umdrehen und einen Zettel an die Tür machen“, erzählt der Juwelier. Seit Mittwoch sind seine drei Geschäfte in Bad Lippspringe, Salzkotten und Steinheim wegen des Coronavirus zwangsweise geschlossen.

Dasselbe Schicksal teilen Buchhandlungen in Paderborn wie Bonifatius und Linnemann und Elektronikfachmärkte wie Expert Beverungen. Sie alle setzen auf Beratung am Telefon und Onlineshops, um die Einbußen einzugrenzen, die dadurch entstehen, dass die Kunden nicht mehr persönlich in den Laden kommen dürfen. Jedenfalls wollen sie Amazon nicht völlig das Feld überlassen.

„Lasst den Klick in unserer Stadt!“

Tanja Huckemann, zuständig für die Bonifatius-Buchhandlungen in Dortmund und Paderborn und für die Linnemann-Buchhandlung im Südring, sagt: „Die Leute sind zuhause und gehen online spazieren.“ An die Menschen appelliert sie: „Lasst den Klick in unserer Stadt.“

Im Gegensatz zu den Kunden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch in der Buchhandlung an der Liboristraße. Zu den regulären Öffnungszeiten beraten sie am Telefon, bestellen Bücher, beantworten E-Mails, schauen den Onlineshop durch und bringen die Bücher und Spiele teilweise selbst, zusammen mit den Kollegen vom Kurierdienst City-Pedal, zu den Käufern. Und über Facebook posten sie jeden Tag eine Empfehlung.

Bücher lenken von ernster Zeit ab

Als die Buchhandlung am 18. März schließen musste, „klingelten die Telefone Sturm“, erzählt Tanja Huckemann. Drei der zwölf Kolleginnen und Kollegen hätten permanent am Telefon gesessen und Fragen beantwortet. Inzwischen gehen „30 bis 40 Anrufe“ am Tag ein, und in so manchem spiegelt sich die Verunsicherung der Menschen wider. „Dürfen überhaupt noch Bücher geliefert werden?“ nennt Tanja Huckemann eine der am häufigsten gestellten Fragen. Ja, dürfen sie, lautet die Antwort. Die Paderborner bestellen zur Zeit viel Unterhaltungsliteratur, Zerstreuung für Jung und Alt, Ablenkung in und von einer ernsten Zeit.

Apropos Zeit: Wenn eine Uhr stehengeblieben ist, muss sie repariert oder mit einer neuen Batterie bestückt werden. Und hier kommen Raphael Schäfers aus Bad Lippspringe und sein Uhrenmobil ins Spiel. Seit er seine Geschäfte am Mittwoch wegen des Coronavirus schließen musste, holt er kaputte Stand- und Armbanduhren ab, repariert sie in seiner Werkstatt und bringt sie wieder zurück. Das gilt auch für Schmuck. Ihre Perlenketten im Geschäft abholen können die Besitzer nicht mehr, die Verhältnisse haben sich umgekehrt. „Diesmal kommt nicht der Kunde zu mir, sondern ich komme zum Kunden“, bringt Raphael Schäfers die Situation auf den Punkt.

Mit einem Plakat weist er an seinem Geschäft auf den Service hin, das Design des Fahrzeugs hat sich Tochter Christin ausgedacht, und ihr Vater fühlt sich dabei an seinen alten Mercedes-Sprinter erinnert, mit dem er Vitrinen transportiert hatte. Das Logo des Uhrenmobils wiederum soll die Botschaft „Ich bin noch da, auch wenn mein Geschäft geschlossen ist“ transportieren, „ein Signal aussenden“, wie Raphael Schäfers selbst sagt.

Juwelier bündelt Aufträge zu einer Route

Er sammelt die Aufträge, bündelt sie zu einer Route und fährt die Kunden in einem Radius von 30 Kilometern ab. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, verwendet Schäfers Boxen, in die Kunden ihre defekte Uhr vor der Haustür ablegen und die dann der mindestens zwei Meter davon entfernte Juwelier abholt. Etwa acht Wochen lang könne er den Verdienstausfall durch die Schließung der Geschäfte auffangen, sagt der Chef eines zwölfköpfigen Teams, aber dann werde es haarig.

Das gute alte Telefon soll vor dem Schlimmsten bewahren

Getroffen hat die erzwungene Schließung des Geschäfts auch Expert Beverungen am Bayernweg in Paderborn. „Es war absehbar, aber jetzt fragen sich die Mitarbeiter verständlicherweise, wie es weitergeht und ob wir das finanziell überleben“, sagt Geschäftsführer Ingo Mehnert. Inklusive des Veranstaltungsbereichs sind 40 Männer und Frauen betroffen. Statt zu resignieren, setzt Mehnert auf das gute alte Telefon. Er hat eine Beratungs- und eine Servicehotline für Lieferungen und Vorortreparaturen geschaltet. Zudem kann bei dem alteingesessenen Fachgeschäft für TV-, Elektro-, Haushalts- und Telekommunikationsgeräte weiter online bestellt werden.

In jeder Abteilung halte sich ein Fachmann für telefonische Beratung bereit, erläutert Ingo Mehnert: „Der Waschmaschinenverkäufer muss keinen Fernseher verkaufen.“ Der einzige Unterschied zu den normalen Zeiten bestehe darin, dass der Kunde diesmal das Produkt nicht sehen und anfassen könne. Allerdings schaffe der Onlineshop Abhilfe, denn dort seien die Fernseher oder Kühlschränke ja abgebildet.

Um bei der Auslieferung der bestellten Waren für den wichtigen Sicherheitsabstand beim Bezahlen zu sorgen, hat sich Ingo Mehnert ein mobiles Zahlungsterminal besorgt. Dank ihm können Kunden mit der EC-Karte bezahlen und Mehnert muss keine Scheine entgegennehmen. In Zeiten von Corona will eben alles bedacht sein...