Paderborn (WB). Aufgrund der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten im Zugverkehr in Ostwestfalen-Lippe von Dienstag, 24. März, an bis zunächst Sonntag, 19. April, Sonderfahrpläne. Es komme zu Einschränkungen auf allen Linien, teilte die Nordwestbahn mit.

Ziel der Reduzierung des Angebots sei es, auch unter den gegebenen Umständen, den Fahrgästen planbare und verlässliche Reiseverbindungen anzubieten.

RB 74 (Sennebahn): Bei den Verbindungen der Sennebahn wird das Angebot montags bis samstags von 5 bis 23 Uhr auf der gesamten Strecke zwischen Paderborn und Bielefeld von einem Halbstundentakt auf einen Stundentakt reduziert. Vereinzelte Zugverbindungen in den frühen Morgenstunden und späten Abendstunden entfallen. Alle verkehrenden Züge halten mit Ausnahme von Brackwede (aufgrund der dortigen Baumaßnahme ) an allen Haltepunkten.

Eggebahn fährt stündlich

RB 84 (Eggebahn):Die Züge der Eggebahn verkehren täglich stündlich zwischen Paderborn und Ottbergen und alle zwei Stunden zwischen Ottbergen und Holzminden/Kreiensen (montags bis samstags von 5 bis 22 Uhr; sonntags und an den Feiertagen von 7 bis 22 Uhr). Die alle zwei Stunden in Ottbergen endenden Zugverbindungen fahren weiter als RB85 nach Göttingen. Die Züge halten den Angaben nach wie gewohnt an allen Bahnhöfen des Regelfahrplans.

RB 85 (Oberweserbahn): Die Züge der Oberweserbahn fahren täglich im Zweistundentakt zwischen Ottbergen und Göttingen (montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr; sonntags und an den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr). Alle in Ottbergen endenden Zugverbindungen fahren weiter als RB84 nach Paderborn. Die Züge halten wie gewohnt an allen Bahnhöfen des Regelfahrplans.

Die Sonderfahrpläne sind auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar. In den Online-Fahrplanauskünften der Bahn unter www. bahn.de würden die Änderungen allerdings erst in ein paar Tagen aktualisiert. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die Hilfe beim Ein- und Ausstieg benötigen, werden gebeten sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter Tel. 01806(600161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60ct/Anruf) zu melden.