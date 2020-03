Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand in Wewer ausrücken. Zwei Zimmer brannten aus, zwei Bewohnerinnen wurden verletzt. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/jhan). In einem Mehrfamilienhaus am Vössingweg in Paderborn-Wewer ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Frauen atmeten giftige Rauchgase ein und mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Um die dritte Bewohnerin des Hauses kümmern sich die Verwandte.