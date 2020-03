Von Christian Althoff

Paderborn (WB). Zur Hellweg-Praxis in Paderborn gehören zwei Hausärzte und drei Hausärztinnen, die von zwei Ärzten in Weiterbildung unterstützt werden. „Wir versorgen etwa 4500 Patienten”, sagt Dr. Ulli Polenz (68). „Wenn wir jetzt wegen einer Corona-Infektion schließen müssten, wäre das für viele Menschen eine Katastrophe.”

Deshalb arbeiten die Ärzte und ihre 14 Helferinnen seit vergangenem Mittwoch im Schichtbetrieb. „Früher war die Praxis von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Jetzt haben wir zwei Blöcke: Von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr”, sagt Dr. Polenz. In den jeweiligen Schichten arbeiteten immer dieselben Ärzte und Helferinnen zusammen. „So bleibt eine Schicht arbeitsfähig, wenn die andere in Quarantäne geschickt werde sollte.”

Viele Termine verschoben

Um das Risiko für alle zu minimieren, haben die Ärzte in den letzten Tagen viele Termine verschoben. „Ein Drittel unserer Patienten sind chronisch kranke Menschen. Die haben zum Beispiel Asthma, Herzkrankheiten und Diabetes und kommen einmal im Quartal zur Kontrolle. Diese Termine haben wir alle abgesagt, sofern die Menschen keine akuten Beschwerden hatten.” Bei anderen Patienten werde vorher geklärt, ob sie unbedingt in die Praxis müssten. „Einen Mann, der nach einer Gallen-OP seine unauffällige Wunde nachsehen lassen wollte, haben wir auf später vertröstet. Einen anderen Patienten, der einen veränderten Leberfleck bei sich festgestellt hat, haben wir natürlich sofort drangenommen.”

Die meiste Arbeit erledigen Dr. Polenz und seine Kollegen jetzt am Telefon. „Jeder von uns hat von zu Hause aus Zugriff auf den Praxiscomputer. Deshalb können auch die Ärzte, die wegen des Schichtbetriebs den halben Tag zu Hause sind, von dort aus Patienten telefonisch beraten.” Auch Krankschreibungen werden aus der Ferne erledigt. „Bisher durften wir Arbeitnehmer nach telefonischer Diagnose für sieben Tage arbeitsunfähig schreiben, seit kurzem sind 14 Tage möglich.” Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung müsse allerdings jemand in der Praxis abholen. „Natürlich könnten wir die auch per E-Mail an den Patienten oder den Arbeitgeber schicken, aber das dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht.”

Schutz durch Plexiglasscheiben

In den Zeiten vor Corona seien jeden Tag etwa 400 Menschen in die Praxis gekommen und hätten sich vor dem Empfangstresen gedrängt. Das ist jetzt anders. Die Mitarbeiterinnen hinter dem Tresen sind nicht nur mit Plexiglasscheiben geschützt, es kommen auch weniger Besucher, und viele warten draußen. „Die gehen in der Nähe spazieren oder sitzen in ihren Autos. Unsere Helferinnen schicken denen eine SMS, wenn sie dran sind.”

Die Praxismitarbeiter hätten kaum Möglichkeiten, sich vor einer Ansteckung zu schützen, sagt der Hausarzt. „Die ständige Händedesinfektion ist Standard. Aber es gibt zum Beispiel zu wenig Schutzmasken, als dass wir ständig welche tragen könnten. Die halten wir lieber für Zeiten zurück, in denen es vielleicht noch schlimmer wird.”

Die Verunsicherung unter den Menschen sei groß, sagt Dr. Polenz „Das liegt auch daran, dass wir ständig etwas neues über Corona erfahren und Fachleute wie die vom Robert-Koch-Institut ihre Aussagen immer wieder anpassen müssen. Klar gibt das Diskussionen, wenn ein Patient heute etwas anderes hört als gestern. Aber das geht nicht anders.” Die aktuelle Lage führe dazu, dass sich jeder, der eine starke Erkältung habe, überlege, ob er nicht mit dem Corona-Virus infiziert sei. „Wenn ein Mensch beim ersten Auftreten der Symptome bereits über 39 Grad Fieber hat, spricht das eher für Corona oder Influenza. Bei normalen Erkältungen kommt das Fieber erst später”, sagt der Paderborner Arzt. Auch Halsschmerzen, starker Schnupfen und Gliederschmerzen sprächen eher für eine gewöhnliche Erkältung.

Labore an der Belastungsgrenze

Die Masse der Rachenabstriche, die gerade gemacht würden, brächten manches Labore an seine Grenzen, sagt Dr. Polenz, der auch Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Paderborn ist. „Wenn ich jetzt einen Patienten nach einer telefonischen Beratung ins Abstrichzentrum überweise, bekommt er dort erst Anfang April einen Termin.” Es müsse eben priorisiert werden. „Am wichtigsten sind jetzt Abstriche von Mitarbeitern in Dialysezentren. Denn wenn die geschlossen werden, bedeutet das für einige Patienten den sicheren Tod. Bei der Priorisierung folgen dann Intensivstationen, Krankenhäuser, die Abstrichzentren und zum Schluss der Hausarzt.” Er habe in den letzten Wochen pro Tag zwischen drei und sieben Patienten einen Abstrich empfohlen, aber bisher sei keiner positiv gewesen. „Wir werden hellhörig, wenn jemand Kontakt zu einem Skiurlaub-Rückkehrer hatte. Die sind hier die Hauptquelle für die Weitergabe des Virus.”

In einer großen Praxis wie seiner, sagt der Hausarzt, könnten sich die Mitarbeiter, die alle längst am Limit seien, noch gegenseitig stützen. „Es hilft, wenn man redet.” Er denke aber auch oft an seine Kollegen, die als Einzelkämpfer auf dem Land arbeiteten. „Die haben es jetzt sehr schwer.”