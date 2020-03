Grün-Weiß Paderborn dreht in der Corona-Zeit Videos mit Fitnessübungen. Das Foto zeigt die beiden Diplom-Wissenschaftlerinnen Katrin Potthoff (35, Vorturnerin) und Maria Agethen (36, an der Kamera). Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Für viele Betriebe ist die Corona-Krise existenzbedrohend. Das gilt auch für Fitnessstudios. Die Betreiber machen jetzt aus der Not eine Tugend und bieten kostenlose Trainingsangebote über das Internet an. Die Hoffnung: Die Mitglieder bleiben den Clubs treu. Wir haben mit zwei Anbietern gesprochen.

Arne Fromme und Enzo Mackenroth sind die Geschäftsführer des Activita Gesundheitszentrums in Paderborn. Seit einer Woche ist das Fitnessstudio stillgelegt. „Wir stehen wie alle vor einer völlig ungewissen Situation. Der Geldeingang geht gegen Null“, berichtet Arne Fromme.

Marcel Breitkopf demonstriert für ein Video eine Übung mit einer Kugelhantel. Foto: Jörn Hannemann Marcel Breitkopf demonstriert für ein Video eine Übung mit einer Kugelhantel. Foto: Jörn Hannemann

Unter anderem fehlen die Einnahmen aus Reha- und Betriebssport-Kursen. Auch bei den Mitgliedern gebe es eine Sondersituation: Wenn im April der monatliche Beitrag eingezogen werde, hätten die Mitglieder die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Weil das Studio keine Leistungen bieten könne, könne der Beitrag einbehalten werden. „Wir können nur auf die Solidarität unserer Mitglieder hoffen“, sagt Arne Fromme. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Ressourcen schnell aufgebraucht seien.

Die Existenzangst greife um sich: Das 15-köpfige Team bestehe zur Hälfte aus Vollzeitkräften. Der Rest seien geringfügig Beschäftigte wie Studenten oder Reinigungskräfte. Für die gebe es kein Kurzarbeitergeld, sie stünden womöglich mit leeren Händen da. „Wir haben allen gesagt, dass wir sie weiter bezahlen werden. Wir wissen aber nicht, wie sich die Lage weiter entwickelt und wann wir wieder öffnen können.“

Das Einnahme-Delta mit einem Kredit zu überbrücken sei keine Lösung, meint der Diplom-Sportwissenschaftler. „Ich müsste dafür mit meinem Kopf herhalten“, ist Arne Fromme das Risiko in der ungewissen Lage zu groß.

Trainer Torben Rehberg vom Activita verleiht für das Training daheim Sportgeräte per Drive-In. Foto: Jörn Hannemann Trainer Torben Rehberg vom Activita verleiht für das Training daheim Sportgeräte per Drive-In. Foto: Jörn Hannemann

Trotz dieser Probleme geht den Trainern die Kreativität nicht aus. Um den Mitgliedern weiterhin die Bewegung zu ermöglichen und eine kleine Gegenleistung für die Kulanz zu bieten, haben sie spezielle Trainingsprogramme geschrieben, die in den eigenen vier Wänden absolviert werden können. Für die Online-Kurse wurden schon fleißig Videos gedreht. Die Resonanz sei durchweg positiv: „Die Kunden finden es toll, wenn wir ihnen die Übungen in gewohnter Form erklären. Das ist etwas ganz anderes als ein Youtube-Video von einem aufgepumpten Amerikaner“, sagt Fromme.

Das Activita-Team ist dabei, 25 unterschiedliche Heimtrainingspläne zu entwickeln – von hochintensiv bis Senioren-Hocker-Sport. „Wir haben auch therapeutische Pläne speziell für Menschen mit Problemen an Knie, Hüfte oder Schulter dabei. Es gibt aber auch normale Kurse mit Workout.“

Übungsvideos Auf YouTube haben der SC Grün-Weiß Paderborn und das Activita Gesundheitszentrum Videos mit Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden veröffentlicht. Reinschauen lohnt sich. Hier geht’s zu den Beiträgen: SC Grün-Weiß Paderborn Activita Gesundheitszentrum

Nicht ganz so groß sind die Existenzängste beim SC Grün-Weiß Paderborn, der am Schützenhof sein Medi-Fit betreibt. Vereinsmanager Matthias Vetter berichtet, dass die Mitgliedsbeiträge halbjährlich eingezogen würden. Nächster Stichtag sei der 1. Juli. Er hofft, dass sich bis dahin die Lage entspannt habe. Derzeit sei keine Erstattung für das erste Halbjahr geplant. Und im vereinseigenen Studio werde man die Beiträge deutlich reduzieren. Das heißt: Statt bis zu 30 Euro werden dann 4,50 Euro für passive Mitglieder fällig. Trotzdem richtet Matthias Vetter einen deutlichen Appell an alle: „Halten Sie auch weiterhin dem GW die Treue und bleiben Sie Mitglied.“

Momentan sei die Lage nicht bedrohend. „Aber ein halbes Jahr oder länger wäre schwierig“, meint der Vereinsmanager. Auch GW setzt auf Video-Tutorials. Bis Montag sind fünf Videos online gestellt worden, zwölf seien bereits produziert. Von Yoga bis zu Qi Gong, von Bauch-Beine-Po bis zu Thai-Aerobic, von Workout bis Kurzhantel-Training sei alles dabei. „Wir haben auch speziell etwas für Kinder ab drei Jahren. Das ist Bewegung, die Spaß macht“, berichtet Vetter. Der Manager selbst hat die Thai-Aerobic ausprobiert. „Ich bin vor meinem PC ganz schön ins Schwitzen gekommen“, erzählt er.

Geleitet wird das Online-Projekt von Maria Agethen. „Am Anfang hatten wir 15 Abonnenten. Inzwischen sind es schon 120. Und es werden immer mehr“, ist Vetter zuversichtlich.

Kommentar von Ingo Schmitz

Auch wenn wir nicht wissen, wann und wie, aber: Es wird ein Leben nach der Corona-Krise geben. Daher sollten wir alle in der jetzigen Situation sehr gut überlegen, wie wir es gemeinsam schaffen können, dass es auch noch in Zukunft die uns bekannten Betriebe, Händler, Dienstleister und Vereine gibt. Wer jetzt kurzsichtig bei den gigantischen Onlinehändlern seinen Klick macht, hebt das Grab des stationären Einzelhandels weiter aus. In Zeiten, wo Kurzarbeit an allen Ecken und Enden droht, sind Kündigungen von Mitgliedschaften nachvollziehbar. Aber wer jetzt dem Verein oder Club kündigt, gefährdet weitere Existenzen. Diese Abwärtsspirale sollte jeder, der Teil der Solidargemeinschaft ist, vor Augen haben.