„Viele Unternehmen werden vom Land und Bund unterstützt. Die Sportvereine darf man nicht in Stich lassen und so in den finanziellen Abgrund treiben“, schreibt Kartum. Bei den Sportvereinen in Paderborn seien Existenzen gefährdet. „Wenn den Sportvereinen jetzt nicht sofort unbürokratisch finanziell geholfen wird, wird es ein Aussterben der Sportvereine im Kreis Paderborn geben“, sagt Kartum voraus. Er verweist darauf, dass die Sportvereine auch in der Corona-Krise ehrenamtlich weiterhin engagiert seien, ihre Hilfen beim Einkaufen, beim Gassigehen anböten und mit Onlineangeboten die Bürger beschäftigten. „Die Sportvereine haben über die vielen Jahren die Gesellschaft ehrenamtlich unterstützt und das gesellschaftliche Leben geprägt. Jetzt ist die Zeit, in der Not die Sportvereine auch in dieser Ausnahmesituation nicht allein zu lassen“, so Kartum. Und noch eine weitere Forderung hat Kartum. Er möchte, dass die Stadt Paderborn rückwirkend zum 1. März und bis auf Weiteres die Mieten und die Nutzungsgebühren für die Sportvereine erstattet.

„Viele Mitglieder melden sich ab, kündigen die Kurse und entziehen den Sportvereinen die finanzielle Lebensgrundlage. Daher ist unser dringender Appell an die Stadt und den Kreis Paderborn, eine sofortige finanzielle Hilfe in Höhe von 5000 Euro beim Land NRW zu beantragen. Wir denken dabei an unsere Trainer, Übungsleiter und an die vielen Ehrenamtlichen, die in unseren Sportvereinen aktiv waren. All diese Menschen stehen jetzt ohne finanzielle Unterstützung da“, heißt es in der Pressemitteilung. So würden beispielsweise viele Studenten nebenbei bei den Sportvereinen mit der Übungsleiterpauschale ihr Studium mitfinanzieren. Außerdem seien Mitarbeiter und Aushilfen nicht mehr finanzierbar, klagt Kartum. „Wir möchten weiterhin die vielen Helfer behalten. Nach der Corona-Krise wird es sehr schwer, die Menschen wieder an die Vereine zu binden. Daher ist es wichtig, dass jetzt die Vereine liquide bleiben und ihre laufenden Kosten bezahlen können.“

Außerdem kündigt Verani Kartum an, dass der SC Aleviten in den nächsten Tagen eine kostenlose Telefonhotline anbieten wolle, „damit die Menschen in Paderborn ihre Sorgen und Bedürfnisse persönlich besprechen und sich einfach mitteilen können“. Dazu sollen noch weitere Informationen folgen.