Dies gelte, sofern kein Notbetreuungsplatz in Anspruch genommen werde und vorbehaltlich einer landesweiten Regelung, die derzeit in Düsseldorf verhandelt werde. „Entsprechende Dringlichkeitsbeschlüsse werden derzeit vorbereitet“, so Dreier weiter. Der Bürgermeister hat eine einheitliche Regelung für Stadt und Kreis Paderborn im Blick, weswegen sich die Details noch in der Abstimmung befinden.

Gewerbesteuer kann gestundet werden

Auch für Unternehmen plant die Stadtverwaltung Erleichterungen: „Das Stadtsteueramt wird den Betrieben die Zahlung der Gewerbesteuer auf Antrag stunden, wobei keine Stundungszinsen erhoben werden“, informiert Dreier.

Keine Nutzungsgebühren für Vereine

Aus gegebenem Anlass weist die Stadt Paderborn zudem darauf hin, dass mit der Schließung der Sportstätten selbstverständlich auch keine Nutzungsgebühren mehr gezahlt werden müssen. Dies wurde Nutzern und Vereinen bereits vor längerer Zeit mithilfe eines Rundschreibens mitgeteilt.