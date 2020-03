Paderborn (WB). Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls auf der Stephanusstraße in Paderborn, bei dem ein geparktes Auto seitlich stark beschädigt wurde.

Der Besitzer parkte seinen orangen VW Polo am Montag vergangene Woche (16. März) gegen 23 Uhr am Straßenrand. Als er das Fahrzeug am Mittwoch gegen 12 Uhr wieder nutzen wollte, entdeckte er den Schaden. Die gesamte linke Seite war eingedellt, verschrammt und teilweise aufgerissen. Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, eine Arbeitsmaschine oder ähnliches, muss den Polo im Vorbeifahren beschädigt haben.

Zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.