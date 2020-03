Für den Bereich des Kreisjugendamtes (alle Städte und Gemeinden bis auf die Stadt Paderborn) profitieren davon rund 5000 der insgesamt 6800 betreuten Kindergartenkinder. Die übrigen Kinder sind von vornherein durch Geschwisterkindbefreiung oder durch die Einkommensgrenze ab 30.000 Euro von den Kita-Gebühren befreit. Im Bereich des Paderborner Stadtjugendamtes profitieren davon etwa 3500 der insgesamt etwa 5800 betreuten Kindergartenkinder. Eine entsprechende Regelung hatte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier bereits am Morgen in einer eigenen Pressemitteilung in Aussicht gestellt.

Verzicht auf mehr als eine Million Euro

Ermöglicht wird die schnelle Entscheidung durch Dringlichkeitsbeschlüsse. Der städtische Beschluss gilt auch für Elternbeiträge in den offenen Ganztagsschulen. „Ein ganz großes Dankeschön geht selbstverständlich auch an alle zehn Bürgermeister der Städte und Gemeinden, die diese Entscheidung begrüßt und mitgetragen haben“, erklärt Landrat Müller. Die Zustimmung der Bürgermeister war sei ihm wichtig gewesen, da sie den Wegfall der Einnahmen zu einem späteren Zeitpunkt durch eine entsprechend erhöhte Jugendamtsumlage mittragen müssen. Zumal die Personal- und Raumkosten der oft kommunalen Kitas weiterlaufen.

Für das Kreisjugendamt bedeutet der Beschluss einen Verzicht auf Einnahmen in einer Höhe von rund 500.000 Euro, für das Stadtjugendamt von etwa 517.000 Euro „Viele Eltern befürchten angesichts von Kurzarbeit oder der Schließung von Läden in finanzielle Schieflage zu kommen. Umso wichtiger ist es, dass wir zu ihrer Entlastung beitragen können“, so Landrat und Bürgermeister.