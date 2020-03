Von Franz Köster

Paderborn (WB). Paderborn erlebt in diesen Zeiten eine große Welle der Solidarität. Offenbar hat das Virus nicht nur die Angewohnheit eine Krankheit zu verbreiten, sondern auch Menschen mit Hilfsbereitschaft anzustecken. Unzählige Angebote werden über die sozialen Medien ­verbreitet, die so ihrem Namen vielleicht zum ersten Mal gerecht werden. Vereine, Dorf­gemeinschaften aber auch Selbstständige und Unternehmen stellen ihre Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung. Corona bringt das ­Gute in vielen Menschen zum Vorschein, wenn dieser Situation zumindest etwas abgewonnen werden kann.