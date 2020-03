Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn sind insgesamt 120 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden, Stand: 25. März, 16.20 Uhr. Am Tag zuvor waren es 104.

Die Gesamtzahl schlüsselt sich auf wie folgt: Altenbeken: 1, Bad Lippspringe: 1, Bad Wünnenberg: 16, Borchen: 1, Büren: 4, Delbrück: 18, Hövelhof: 9, Lichtenau: 2, Paderborn 59 und Salzkotten: 9.

Zurzeit werden sechs Infizierte im Krankenhaus behandelt, einer davon intensivmedizinisch.

Bei den oben aufgeführten Infektionsmeldungen handelt es sich um fortlaufende Zahlen. Der erste Fall einer bestätigten Corona-Infizierung trat im Kreis Paderborn am 7. März auf. Alle Erkrankten müssen 14 Tage in Quarantäne. Für die ersten Betroffenen ist seit dieser Woche die Frist abgelaufen und sie müssen nicht mehr in häuslicher Isolierung verbleiben. Von den oben gemeldeten Infektionszahlen sind 17 Personen wieder aus der Quarantäne entlassen.