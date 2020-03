Mit seinen Knopfaugen und seinem fluffigen Fell sieht das Marder-Weibchen knuffig aus. Doch das täuscht! Nachdem das Wildtier in der Lebendfalle eingeschlossen war, machte es mit lauten Drohgeräuschen seiner Wut Luft. Foto: Raimund Morcinkowski

Von Sonja Möller

Paderborn (WB). Das Ehepaar Margit und Raimund Morcinkows­ki leben in einer Doppelhaushälfte in Paderborn-Benhausen. In dem etwa 70 Zentimeter breiten Dachvorsprung hatte es sich ein Marder gemütlich gemacht – und dort mehrere Jahre gelebt. Mit Hilfe einer Lebendfalle, eines weißen Hühnereis und jeder Menge Recherche hat das Paar das Wildtier jetzt gefangen.

„Marder sind ja scheue Tiere. Die merkt man nicht“, erzählt Margit Morcinkowski. Doch als eines Nachts Geräusche vom Dach kamen, als würden Einbrecher darauf herumlaufen, war den beiden klar: Hier stimmt was nicht. „Wir vermuten, dass der Marder ein Weibchen ist und Junge hatte, die auf dem Dach gespielt haben“, erzählt die 60-Jährige, die in den vergangenen Monaten zur Marder-Expertin geworden ist. Die Benhauserin informierte sich detailliert im Internet: „Ich hatte Sorge, dass der Marder vielleicht Kabel wie das von der Satellitenschüssel anknabbert“, erzählt die Hauseigentümerin.

„Es gab eine Menge unbrauchbarer Tipps“

Bei der Suche nach Hilfe gegen den ungebetenen Gast wendete sie sich an verschiedene Fachleute wie Jäger, Dachdecker und die Stadt Paderborn. Doch keiner konnte ihr helfen, erzählt sie: „Die Stadt hat zum Beispiel empfohlen, Mehl auszustreuen, um so herauszufinden, wo der Marder in das Dach kommt, und den Eingang dann zu verschließen.“ Ein anderer empfahl, ein Radio volle Pulle aufzudrehen und ins Dach zu stellen. Kurzum: „Es gab eine Menge unbrauchbarer Tipps“, fasst es Margit Morcinkowski zusammen.

Im vergangenen Jahr knabberte das Marder-Weibchen zwei Autos aus der Nachbarschaft an. Als dann auch noch große Stücke Holzwolle auf der Terrasse lagen, war klar, jetzt baut das Tier ein Nest. Jetzt müssen wir etwas tun.“

Im Internet erfuhren die Morcinkowskis, dass Marder auf Eier stehen. Bei Tierschützerin Gudrun Lumpp vom Tierhort Albert Schweitzer in Benhausen liehen sie sich eine Lebendfalle, die sie zwischen Sichtschutzzaun und Busch platzierten. „Diesen Durchschlupf nehmen unsere drei Katzen auch immer“, erzählt Margit Morcinkowski. Die Platte, über die die Falle ausgelöst wird, hatte Raimund Morcinkowski erstmal festgeschraubt. „Wir wollten kein Risiko eingehen und das Tier langsam an die Falle gewöhnen“, erzählt seine Frau.

Raimund Morcinkowski hängte eine Wildkamera auf und platzierte das Ei außerhalb des Käfigs. Zehn Tage dauerte es, bis die Kamera den Marder beim Ei-Klau ablichtete. Tagelang platzierten die Morcinkowskis ein Ei jeden Tag ein Stückchen näher an den Käfig, bis sie es erst vorne und dann immer weiter in die Lebendfalle hineinlegten.

„Wir mussten sehr vorsichtig sein“

„Wir mussten sehr vorsichtig sein. Hätte die Falle ausgelöst und der Marder wäre noch draußen gewesen, hätten wir keine zweite Chance gehabt“, erzählt Margit Morcinkowski. Als es dann endlich so weit war und alle Vorzeichen günstig standen, ließ der Marder die Eier überraschend liegen. Die Hausbesitzer suchten wieder im Internet nach einer Lösung. Und siehe da: Die Eiersorte mundete dem Feinschmecker nicht. „Wir hatten braune Eier gekauft. Marder essen nur weiße“, erzählt die 60-Jährige, die mittlerweile eine Menge über diese Wildtiere weiß. Das weiße Ei traf den Geschmack des Marders – und er saß in der Falle.

Mit seinen großen Knopfaugen sieht das Wildtier knuffig aus. „Aber das täuscht. Als mein Mann den Marder freigelassen hat, hat er ziemlich laute Drohgeräusche gemacht“, berichtet Margit Morcinkowski. Da Marder schon mal 60 Kilometer in ihr ursprüngliches Revier zurücklegen können, nahm ihr Mann das Tier samt Falle mit in Richtung Braunschweig. „Wir hatten recherchiert, dass man Marder mindestens 60 Kilometer weit weg aussetzen soll“, berichtet die Hausbesitzerin.

„Kaum war die Falle auf, hat er Gas gegeben“

In einem Feld mit angrenzendem Wald entließ Raimund Morcinkowski das Tier in die Freiheit. Der Benhauser hielt den Moment auf Video fest, auf dem deutlich das drohende Grollen des Marders zu hören ist. „Kaum war die Falle auf, hat er Gas gegeben und ist in Richtung Wald“, erzählt der 61-Jährige zufrieden: „Der Marder ist jetzt ein Niedersachse.“