Am Donnerstagnachmittag war die Westernstraße verwaist. Aufschlüsse über das Besucheraufkommen in der City liefert ein Laserscanner. Foto: Jörn Hannemann (Montage)

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Nicht nur Polizisten und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellen fest, dass es wegen des Coronavirus in der Westernstraße menschenleer geworden ist. Der Laserscanner der Firma Hystreet am Thalia-Gebäude zählt die wenigen Passanten ganz genau.

Citymanager wertet die Zahlen aus

„Die Frequenz in der Fußgängerzone hat stark abgenommen“, resümiert Paderborns Citymanager Heiko Appelbaum. Er hat die Zahlen, die der Laserscanner zutagegefördert, ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis: „Die Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte wirken sich zählbar auf die Paderborner Fußgängerzone aus. An der Einmündung der Rosenstraße in die Westernstraße wird die Passantenfrequenz per Laserscanner erfasst. Und was bereits beim Blick in die Haupteinkaufsstraße auffällt, lässt sich mit Zahlen belegen: Die Paderbornerinnen und Paderborner nehmen den Appell, möglichst zuhause zu bleiben, ernst.“

Bis Donnerstag, 12. März, habe sich die Besucherfrequenz noch auf dem üblichen Niveau bewegt, erläutert der Citymanager. Innerhalb von 24 Stunden habe der Laserscanner 21.127 Passanten gezählt. In den Folgetagen – nach Verfügung der ersten Einschränkungen – seien die Werte kontinuierlich gesunken, konkret auf 7557 Menschen eine Woche später am 19. März.

Besonders wenige Passanten am 21. März

Heiko Appelbaum: „Besonders auffällig ist der Wert für den darauffolgenden Samstag: Am 21. März passierten 4360 Personen den Messpunkt. Üblicherweise sind es an Samstagen bei trockener Witterung über 40.000 Menschen, die hier flanieren.“

In den vergangenen Tagen hat sich demnach die Zahl der Personen, die täglich vom Laserscanner registriert wurden, auf knapp unter 5000 eingependelt. Üblicherweise sind es 20.000. In den frühen Morgen- sowie in den Abendstunden halten sich dort kaum noch Menschen auf.

Wie berichtet, dokumentiert der Laserscanner seit Ende September 2019 in der Westernstraße jeden und jede. Er liefert Händlern, Werbegemeinschaft und Stadtplanern aufschlussreiche Zahlen über die Attraktivität eines Standorts oder besonderer Angebote wie verkaufsoffene Sonntage und Late-Night-Shopping.

Mit Laserscannern erfasst das Startup-Unternehmen Hystreet, das zur Fondsgesellschaft Aachener Grund gehört, die Besucherströme an verschiedenen Stellen in mehr als 50 Städten. Kleine, graue Kästen werden in sechs bis 20 Meter Höhe installiert, die Scanner registrieren alle Personen, die 80 Zentimeter und größer sind. Die Scanner liefern Gesamtzahlen und Angaben für alle Stunden. Wer mehrfach am Tag über die Westernstraße läuft, wird auch mehrfach gezählt.

Citymanager Heiko Appelbaum und die Werbegemeinschaft hoffen, dass die derzeitige Leere möglichst schnell ein Ende haben wird und wieder Menschentrauben das Bild bestimmen. Aber selbst wenn die Regeln gelockert werden, heißt das nicht automatisch, dass sofort ein Besucheransturm einsetzt. Appelbaum: „Da ist viel Kopfsache dabei. Die Leute sind gewillt, in die Innenstadt zu gehen, aber ich weiß nicht, wie groß die Unsicherheit der Menschen wegen des Coronavirus noch ist, wenn sie es wieder dürfen.“

Treibt die Krise die Digitalisierung im Handel voran?

Eine Lehre sollten die Händler seiner Meinung nach aus der Krise ziehen, nämlich die, dass es ohne Onlineauftritt nicht mehr gehe. „Wir müssen die Kunden da abholen, wo sie sich tummeln – online.“ Schon jetzt stünden diejenigen besser da, die Erfahrungen mit einem Onlineshop gesammelt haben oder bereits einen Lieferdienst anbieten. Die Krise werde die Digitalisierung im Handel voranbringen, glaubt Appelbaum.