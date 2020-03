Paderborn (WB/dk). Eigentlich sollte an diesem Sonntag die Ausstellung „Farbe/Form“ in der Städtischen Galerie in der Reithalle in Schloß Neuhaus eröffnet werden. In einer ungewöhnlichen Konstellation war ein frecher Dialog zwischen der amerikanischen Künstlerin Dorothy Fratt mit ihrer Farbfeldmalerei und dem Stuttgarter Bildhauer Stefan Rohrer geplant, der aus alten Motorrollern und Modellautos seine Skulpturen formt und mit Popfarben schrill gestaltet.

Der Sohn der 2017 verstorbenen Künstlerin, Gregory Fratt, hatte seinen Flug aus den USA bereits gebucht. Er wäre extra zur Vernissage aus Louisiana gekommen. Der Jazzmusiker Willi Kellers aus Berlin war für eine musikalische Performance zur Eröffnung engagiert worden.

Leihgeberin untersagte Transport von Werken

„Alles abgesagt“, bedauert die Leiterin der städtischen Museen, Dr. Andrea Brockmann, die diese Ausstellung konzipiert hat. „Aber mehr noch: wir konnten die Ausstellung gar nicht aufbauen, denn eine Leihgeberin aus Süddeutschland hat Mitte März mit Blick auf die Corona-Krise den Transport der Werke von Dorothy Fratt untersagt.“ Ein anderer Leihgeber, ein Galerist aus Bad Homburg, ließ die Objekte von Stefan Rohrer aus seiner Sammlung jedoch Anfang März nach Paderborn transportieren. Sie wirken nun in der leeren Galerie wie einsames Strandgut.

„Auf der einen Seite macht mich der Anblick traurig, weil ich meine Idee der Ausstellung im Kopf habe“, sagt die Kuratorin, „auf der anderen Seite komme ich in den vergangenen Tagen häufiger hierher, um mich an dieser spektakulären Kunst zu erfreuen.“ Die Museen sind zwar geschlossen, doch Andrea Brockmann und ihr Team arbeiten weiter, planen die kommenden Ausstellungen und entwickeln digitale Angebote.

Andrea Brockmann: „Kultur muss weitergehen.“

„Unsere studentische Praktikantin Lara Cordes hat einen Animationsfilm mit einem Rundgang durch die Ausstellung Intermezzo im Kunstmuseum erstellt. So können wir einige der ausgestellten Werke aus der städtischen Kunstsammlung online präsentieren“, versucht Andrea Brockmann Neugier zu wecken. Außerdem kann man in den sozialen Medien mehr über die Lieblingsbilder der Museumsmitarbeiter erfahren oder hinter die Kulissen der Museumsarbeit blicken. Brockmann trotzig: „Kultur muss weitergehen.“

Das denkt auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit Blick auf seine Museen. Er baut die digitalen Angebote seiner Kultureinrichtungen aus und veröffentlicht sie auf den Internetseiten http://www.lwl-kultur.de/de/kultur-digital/ und http://www.lwl.org. Sie reichen von Kurzvideos zu einzelnen Ausstellungstücken über Podcasts über historische Themen bis hin zu 3D-Rundgängen durch die Dauerausstellungen der Museen.

Digitale Besucher des Museums in der Kaiserpfalz in Paderborn können den Aufbau der neuen Sonderausstellung „Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land”, die hoffentlich vom 8. Mai bis 11. Oktober zu sehen sein wird, auf Instagram und Facebook unter #LebenamTotenMeer mitverfolgen. Die virtuellen Besucher werden in den Sozialen Medien um ihr Feedback gebeten und können zum Teil mit eigenen Ideen das Programm mitgestalten. Einen Blick hinter die Kulissen gewährt ein Blog (http://www.kaiserpfalz-paderborn.de/blog).

Zurück zum Wesentlichen

Das Landesmuseum für Klosterkultur in Dalheim wirft in den kommenden Wochen mit seinen Beiträgen auf seinen Social-Media-Kanälen den Blick auf eine Regel, die über 1500 Jahre alt und dennoch aktuell ist: die des Heiligen Benedikt. Das dort formulierte „rechte Maß” soll das klösterliche Leben prägen. Welche Parallelen gibt es zur aktuellen, unfreiwilligen allgemeinen Auszeit? Gemeinsam mit seinen virtuellen Besucherinnen und Besuchern begibt sich das Museum auf eine Reise zurück zum Wesentlichen und zeigt, was in einem Museum ohne Besucher so alles los ist (http://de-de.facebook.com/StiftungKlosterDalheim.LWL).