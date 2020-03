Herr Dreier, wie sehr hat die Corona-Krise Ihren Beruf als Bürgermeister, aber auch Sie privat verändert?

Michael Dreier: Die Krise zeigt, wie sehr eine Stadt zusammenrücken kann. Die Menschen halten sich an die Vorgaben und zugleich gibt es eine enorme Hilfsbereitschaft. Für jede Familie ist die Situation eine große Belastung. Das gilt auch für unsere Familie. Privat haben wir sämtliche persönlichen Kontakte mit meiner Mutter und meinem Vater sowie mit meiner Schwiegermutter, aber auch zu unseren Kindern und drei Enkelkindern – obwohl sie alle hier in der Nähe wohnen – eingestellt. Dafür telefonieren wir eindeutig mehr als zuvor. Meine Eltern wollen wissen, wie es mir geht, weil ich den ganzen Tag in der Öffentlichkeit stehe und es eine besondere Belastungssituation ist.

Haben Sie persönlich Ängste, Sorgen, Nöte?

Dreier: Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich möchte Zuversicht vermitteln. Mir ist klar, dass in dieser Situation der Gesellschaft sehr viel abverlangt wird. Ich bin aber überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Für mich ist der Glaube da auch sehr wichtig. Wir werden die Krise überstehen, aber nur wenn alle gemeinsam mit ins Rad packen. Mir ist wichtig, dass ich nach Innen wie nach Außen Besonnenheit zeige.

CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann hat gefordert, dass der „Laden nach Ostern wieder hochgefahren werden muss“. Wie stehen Sie dazu?

Dreier: Für mich steht die Gesundheit der Menschen im Vordergrund. Ich nehme aber auch die Ängste der Unternehmerschaft, der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften, mit denen wir im ständigen Dialog sind, wahr. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es die Forderungen von Firmen, Einzelhandel und Gastronomie gibt, die Maßnahmen zu lockern. Aber die Sicherheit hat für mich oberste Priorität.

Der Einbruch der Wirtschaft wird massive Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Stadt haben. Welche Überlegungen gibt es dazu bei Ihnen?

Dreier: Die Firmen stehen vor der größten Herausforderung der Nachkriegsgeschichte. Uns wird die Gewerbesteuer einbrechen. Wir haben hier mit 92 Millionen Euro Einnahmen gerechnet. Bei der Einkommenssteuer haben wir mit 74 Millionen Euro, bei der Umsatzsteuer mit 19 Millionen Euro und bei der Grundsteuer B mit 25 Millionen Euro geplant. Das sind rund 210 Millionen Euro Einnahmen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf der Kippe stehen. Wir müssen mit deutlichen Einbußen rechnen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Daher steht für mich fest, dass wir uns den allerwichtigsten Aufgaben widmen müssen. Das sind Bildung, Erziehung und Soziales. Für mich steht fest, dass wir in anderen Bereichen Investitionen, die der Rat beschlossen hat, überprüfen müssen.

Paderborn hat sich für 2020 einige Großprojekte vorgenommen. Wie soll es vor diesem Hintergrund mit dem Neubau des Stadthauses weitergehen?

Dreier: Grundsätzlich werden wir alle großen Investitionen auf den Prüfstand stellen, bis auf die Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung und Erziehung. In diesem Rahmen spielt natürlich das Stadthaus eine besondere Rolle. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dem Rat vorzuschlagen, der darüber abstimmen muss, das Projekt Stadthaus zu schieben. Wir müssten aber jetzt die Ausschreibung starten, um die Aufträge für die konkrete Planung zu vergeben. Eine solch wichtige Entscheidung sollten wir meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen. Dabei reden wir über Kosten in Höhe von einer Million Euro. Daher sollten wir intensiv darüber nachdenken, das Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, zu schieben.

Wie lange soll das Projekt hin­ausgeschoben werden?

Dreier: Wir müssen die Stadt finanziell handlungsfähig halten. Die wichtigsten Aufgaben müssen aufrechterhalten werden können. Und wir müssen alles tun, damit es mit der Wirtschaft weitergeht. Die Kommune hat da auch eine wichtige Aufgabe, wir müssen weiter investieren und als Auftraggeber fungieren. Das werden wir auch machen.

Ist das nicht ein Widerspruch zum Stadthaus-Neubau, den Sie schieben wollen?

Dreier: Wir werden weiter in Projekte investieren, wie zum Beispiel in Schulen und in Kitas. Beim gesamten Stadthaus-Projekt reden wir über nahezu 70 Millionen Euro. Mir ist noch mal wichtig zu sagen, dass das Projekt nicht gestoppt werden soll, sondern geschoben, bis wir sehen, wo wir stehen. Dabei ist mir als Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes der Appell an die Bundesregierung wichtig, dass auch die Kommunen unter den Rettungsschirm müssen. Wir haben dafür Signale aus Berlin erhalten. Wir brauchen dringend diese Unterstützung, dann können wir auch wieder über das Stadthaus reden.

Wie viele Mitarbeiter der Verwaltung befinden sich derzeit im Homeoffice?

Dreier: Wir haben rund 800 Mitarbeiter in der Kernverwaltung. Davon ist die Hälfte im Homeoffice.

Könnte diese Erfahrung auch Auswirkungen auf den Neubau des Stadthauses haben?

Dreier: Das ist eine extreme Situation auch für die Kolleginnen und Kollegen. Wir machen jetzt neue Erfahrungen mit Homeoffice. Aber ich würde mich heute nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das Auswirkungen auf die Größe des geplanten Gebäudes haben könnte. Übrigens haben wir bereits zuvor Erfahrungen mit dem Homeoffice gesammelt.

Gibt es weitere Projekte, die man schieben müsste? Wie sieht es mit dem Bahnhof aus?

Dreier: Das ist unser zweites Jahrhundertprojekt. Beim Bahnhof sehe ich das aber anders als beim Stadthaus. Da investiert ein Privater und die Bahn muss das Projekt mit auf die Schiene bringen. Die Stadt hat einen Zuschuss in Höhe von 1,9 Millionen Euro zugesagt. Der Startschuss sollte also zeitnah erfolgen.

Was kann die Stadt sonst noch tun? Sind Stundungen von Steuern denkbar?

Dreier: Was die Gewerbesteuer angeht, werden alle beantragten Stundungen gewährt und keine Zinsen dafür erhoben. Das ist ein sofortiger Vorteil für die Betriebe.

Viele Firmen melden Kurzarbeit an. Gibt es noch andere Steuerbereiche, wo Entlastungen möglich sind und von denen konkret die Bürger profitieren? Zum Beispiel bei der Grundsteuer, über die dann auch Mieter entlastet werden?

Dreier: Wir prüfen momentan alle Steuereinnahmen und die Möglichkeiten von Stundungen oder andere Formen, um den Bürgern entgegenzukommen. Das geht aber nur mit politischen Beschlüssen. Da, wo es möglich ist, sollten wir helfen. Das haben wir ja jetzt auch bei den Schaustellern getan, als wir den Lunapark abgesagt und die Standgebühren zurückerstattet haben. Das gilt auch für die Sportvereine, die keine Platz- und Hallennutzungsgebühren entrichten müssen.

Wie sieht Ihr derzeitiger Berufsalltag aus?

Dreier: Meine Hauptaufgabe besteht darin, schnell Entscheidungen zu treffen, aber auch immer mit Besonnenheit. Ich habe zwar derzeit keine Abendtermine. Ich stehe aber um 6 Uhr auf und schalte erst um Mitternacht den Rechner zu Hause aus. Tagsüber gibt es sehr viele Telefonkonferenzen, aber auch Gespräche mit Bürgern. Ich bin mit Vertretern aus den Bereichen der Wirtschaft, des Sports, der Kultur und des Sozialen im ständigen Dialog. Das ist mir sehr wichtig. Ich nutze auch die sozialen Medien sehr intensiv: Auf Facebook hatte ich letzte Woche über 165.000 Kontakte.

Welchen Wunsch haben Sie für Libori?

Dreier: Wir müssen alles daran setzen, dass Libori stattfinden kann. Das muss das Fest sein, wo Paderborn durchatmen und zeigen kann, dass das Leben weitergeht.