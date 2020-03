Von Sonja Möller

Der Marderbeauftragte Frederic Blauschek. Der Marderbeauftragte Frederic Blauschek.

Das geht von durchgeknabberten Kabeln über herausgerissene Dämmwolle bis hin zu Verkotung. „Bei solchen Anrufen muss ich immer sagen, dass das nicht so einfach ist“, erzählt Frederic Blauschek. Denn Marder sind nicht nur scheu und klettern gerne. Sie sind auch äußerst intelligent und gehören zu den jagdbaren Tieren in Deutschland. Damit unterliegen die Kletterkünstler dem Bundesjagdgesetz.

Nur Jäger dürfen Marder fangen

Was das bedeutet, erläutert Frederic Blauschek so: „Marder dürfen ausschließlich von Jägern gefangen werden. Man darf nicht einfach eine Falle aufstellen. Wer nicht befugt ist, einen Marder zu fangen, begeht eine Straftat.“ Und diese wird laut Bußgeldkatalog mit bis zu 5000 Euro geahndet. Außerdem gelten Schonzeiten, in denen die Tiere nicht gefangen werden dürfen. Beim Steinmarder ist das vom 28. Februar bis 16. Oktober der Fall.

Frederic Blauschek empfiehlt allen, die einen Marder vertreiben wollen, sich zuerst an den Marderbeauftragten des zuständigen Hegerings zu wenden: „Wir gucken uns die Situation vor Ort an und versuchen herauszufinden, wo der Marder ins Dach kommt.“ Das kann ein Blumengitter sein, das an der Hauswand bis unters Dach ragt, ein Ast, der an der Regenrinne lehnt, oder ein Holzstapel. Steinmarder könnten bis zu zwei Meter weit springen.

Wie gelangt das Tier ins Haus?

„Manchmal lässt sich der Zugang zum Haus relativ einfach verschließen, indem zum Beispiel ein Ast weit genug zurückgeschnitten oder ein Dekogitter abmontiert wird“, erläutert Frederic Blauschek. Es gebe aber auch Gebäude, bei denen man nichts machen könne. Das löse dann erstmal Frust bei den Bewohnern aus, weiß er.

Trotzdem sei es nicht unbedingt hilfreich und zielführend, einen Marder zu fangen und dann umzusiedeln. Denn Marder seien sehr territorial und verteidigten ihr Revier. „Ganz so einfach ist das deshalb nicht. Wenn ein anderer Marder in ein Revier eindringt und Duftmarken setzt, kann es zu Kämpfen kommen“, erläutert Blauschek. Dann zerrissen die Tiere als Reaktion zum Beispiel Kabel in Autos oder die Dämmung im Dach, um die Duftmarke des Konkurrenten restlos zu übertünchen. „So kommt es zu den gefürchteten Schäden. Wenn ich den Marder aber entnehme, schaffe ich dadurch gleichzeitig Platz für einen neuen“, erläutert der Experte das Dilemma.

Ein Hochfrequenztöner ist ein mögliches Hilfsmittel

Es gebe verschiedene Möglichkeiten, um den ungebetenen Gast zu vertreiben: „Man darf einen Marder nicht fangen, aber vergrämen schon“, sagt Blauschek. Das könne mit einem Radio auf dem Dach gelingen, das zu unterschiedlichen Zeiten laut Musik spielt. Es könnten Haare oder Duftsteine an verschiedenen Stellen verteilt werden. Auch ein Hochfrequenztöner könne den gewünschten Effekt erzielen. Ein Marderbeauftragter berät zudem darüber, was baulich möglich ist.

Sollte ein Marder in einem Auto Schäden angerichtet haben, empfiehlt Frederic Blauschek, möglichst schnell eine Motorwäsche in einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen, um alle Duftstoffe restlos zu entfernen: „Danach kann man zum Beispiel Kaninchendraht unters Auto legen. Marder laufen nicht darüber.“ Weitere Informationen zu Mardern und zu den zuständigen Beauftragten in den Hegeringen gibt es auf der Internetseite des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen.