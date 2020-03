Paderborn (WB). Die vor Wochenfrist abgebrannte Mobilfunksendeanlage in Neuenbeken soll in absehbarer Zeit wieder repariert werden und in Betrieb gehen. Das geht aus einem Schreiben an Ortsvorsteher Christoph Quasten hervor.

So teilt Robin Wulf von der Telekom mit: „Glücklicherweise ist bei dem Brand der eigentliche Mast nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass kurzfristig ein Neuaufbau unserer Systemtechnik möglich ist. Unsere technische Mobilfunk-Abteilung hat die notwendige Outdoor-Systemtechnik bereits vorliegen. Unser Auftragnehmer wurde für den Aufbau beauftragt. Unsere Techniker sowie Auftragnehmer tun alles dafür, dass der Standort so schnell wie möglich wieder am Netz ist. Wir gehen davon aus, dass der gestörte Mobilfunk-Standort voraussichtlich zum Ende der kommenden Woche wieder am Netz ist und somit unter anderem Neuenbeken wieder mit Mobilfunk der Deutschen Telekom versorgt werden kann.“

Bei dem Brand an der von-Beken-Straße war das etwa zwei mal drei Meter große Nebengebäude, in dem die Mobilfunktechnik verbaut ist, zerstört worden. Glücklicherweise konnten die Kräfte des Löschzuges Neuenbeken eine Ausbreitung der Flammen auf den direkt angrenzenden Sendemasten sowie weiterer dort befindlicher Technik verhindern.

.