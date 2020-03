So sieht er aus, der Mundschutz mit dem Uni-Baskets-Schriftzug.

Paderborn (WB). Obwohl die Saison abgebrochen werden musste, haben die Uni Baskets nichts an Teamgeist eingebüßt. Im Gegenteil. Unter dem Motto „Zusammenhalt ist das beste Gegenmittel“ nähen handarbeitlich geschickte Mitglieder Mundschutze – unter anderem mit Baskets-Schriftzug.

„Damit möchten wir unseren Teil beitragen und den vielen Helden in dieser Zeit unseren Respekt und Dank aussprechen. Vielen Dank an alle, die sich in dieser Zeit engagieren! Egal ob ehrenamtlich oder beruflich! Ihr seid der Hammer!“, heißt es auf der Facebookseite des Zweitligisten.

Eine Idee von Jordi Perez und Christoph Schlösser

Die Idee geht auf den Beiratsvorsitzenden Jordi Perez und Präsident Christoph Schlösser zurück. 60 Mundschutze sind bereits fertig. 100 sollen es werden, davon die Hälfte in der Baskets-Variante. Sie kommen in der Corona-Krise dem DRK Kreisverband Paderborn, einem Pflegedienst und privaten Haushalten zugute. Nachahmen erwünscht: „Im Internet findet ihr übrigens super viele Tutorials, um selbst Mundschutze herzustellen! Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz freuen sich sehr über eure Mithilfe!“

Baskets selbst können auch Hilfe gebrauchen

Hilfe können aber auch die Baskets selbst gebrauchen, denn der Saison-Abbruch hat sie nicht nur um die greifbar nahe Play-off-Qualifikation, sondern auch in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Um diese zu lindern, verkaufen die Baskets unter dem Hashtag „ourplayoffs2020“ Karten und mehr für das imaginäre Play-off-Duell mit Jena, das es beim finalen Tabellenstand zwischen dem Sechsten und dem Dritten gegeben hätte. Nähere Infos dazu finden sich auf der Seite www.unibaskets-fanwear.de/ourplayoffs2020 .