Diese barocken Skulpturen aus dem niederländischen Wouw sind bereits in Paderborn. Restaurator Matthias Rüenauver nahm sie Anfang Februar in Empfang. Foto: Oliver Schwabe

Von Dietmar Kemper

Das Erzbistum Paderborn hatte bereits alle großen Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt. Ursprünglich sollte die Schau „Peter Paul Rubens und der Barock im Norden“ Ende Mai beginnen und bis zum 25. Oktober laufen. Die bislang vorgesehene Dauer von fast fünf Monaten verschaffe dem Museum „ein Polster nach hinten“, betonte Stiegemann. Bei einer Eröffnung im Juli blieben dann immer noch drei Monate wie bei großen Ausstellungen üblich.

Das bringe sogar den Vorteil mit sich, dass empfindliche Exponate die ganze Zeit über in Paderborn gezeigt werden könnten und nicht zwischendurch zurückgegeben werden müssten. Christoph Stiegemann verwies auf den Grundsatz, dass zum Beispiel Textilien und Zeichnungen nicht länger als drei Monate ausgestellt werden sollten. Allerdings müssten bei einer kürzeren Laufzeit der Ausstellung Abstriche bei der Besucherzahl gemacht werden.

Stiegemann spricht von „großer europäischer Solidarität“

Die Ausstellungsmacher haben von den Leihgebern aus dem In- und Ausland grünes Licht für ihre Pläne bekommen. Er habe nicht nur die Hoffnung, sondern die Zusage, dass alle gewünschten Exponate nach Paderborn kommen werden, betonte Stiegemann und sprach von einer „großen europä­ischen Solidarität“. Etwa 150 Ausstellungsstücke – unter anderem aus Antwerpen, Paris, Marseille, Wien und Berlin – werden erwartet, Skulpturen und Zeichnungen genauso wie Gemälde und Grafiken von Rubens und anderen flämischen Meistern.

Gezeigt werden in der Ausstellung die Spuren, die Antonius und Ludovicus Willemssens aus dem Umfeld von Rubens in den sechs Jahren hinterließen, in denen die beiden Mitte des 17. Jahrhunderts auf Einladung des Fürstbischofs in Paderborn wirkten. Die Kapellen im Dom legen davon genauso Zeugnis ab wie das im Zweiten Weltkrieg zerstörte zentrale Altarbild mit der Darstellung der Geburt Christi und der Anbetung der Hirten, das samt der zwei Seitenaltäre zwischen 1656 und 1658 entstand. Für die Ausstellung im Paderborner Diözesanmuseum werden die großen und kleinen Leinwandfetzen wieder zusammengesetzt.

Die ersten Exponate trafen Anfang Februar in Paderborn ein: fünf barocke Skulpturen des Chores der Sankt-Lambertus-Kirche im niederländischen Wouw, die von Ludovicus Willemssens stammen, und eine zwei Meter große und knapp 900 Kilogramm schwere Marmorskulptur des Gründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, aus den Königlichen Sammlungen in Den Haag. Die meisten Ausstellungsstücke werden erst in den letzten 14 Tagen vor Ausstellungsbeginn kommen.

Kommt der große Engel von Rubens auch?

Stiegemann hofft weiter auf einen 2,20 Meter großen Engel von Rubens aus Flint in Michigan. Weil zur Zeit wegen des Coronavirus keine Exponate hin- und hergeschickt werden dürfen, hätte das Diözesanmuseum das Prachtstück bei einer Eröffnung am 29. Mai auf keinen Fall zeigen können. „Uns wurde signalisiert, dass der Engel zum 29. Mai nicht geliefert werden kann“, erzählt er. Im Juli sei dies wahrscheinlich aber möglich.

Stiegemann setzt auf das „Prinzip Hoffnung“. Dass die Rubens-Schau komplett ausfällt, will er sich gar nicht vorstellen. „Ich habe selten so strapaziöse Wochen erlebt“, räumte er ein. Das Virus sorge für „eine kulturelle Fastenzeit ohne Parallele“. Eine Ausstellung sei mit einem enormen Aufwand an Organisation und Logistik verbunden, die Schau werde im Vorfeld eins zu eins am Computer geplant, Kataloge müssten konzipiert, Lkws losgeschickt werden.

Wie bitter es ist, wenn am Ende alles umsonst war, erlebt gerade das Landesmuseum in Zürich bei seiner Ausstellung über Nonnen im Mittelalter. Sie kann nicht stattfinden, die Leihgabe aus Paderborn, die Skulptur „Unterweisung Mariens“, steht nutzlos im geschlossenen Museum.

Leihgabe aus Paderborn steht in Zürich nur herum

Das Schicksal der Züricher Kollegen will Christoph Stiegemann nicht teilen. Er richtet sich gleichwohl auf eine Besucherobergrenze und eine besondere Wegeführung ein, um den Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten zu können. Mehr als drei Gruppen gleichzeitig und 500 bis 600 Besucher insgesamt am Tag hält er für das Maximum. Statt denselben Weg zurück könnten Gruppen über den Treppenturm zum Ausgangspunkt zurückkehren. Längere Öffnungszeiten am Abend, die Einbeziehung des Montags, Karten nur für bestimmte Zeitfenster und Domführungen am Anfang oder Ende eines Besuchs hält der 65-Jährige für Instrumente, um zu verhindern, dass sich im Museum zu viele Menschentrauben gleichzeitig bilden.

Erfahrung mit großen Besucherzahlen hat das Museum seit den Mittelalterausstellungen wie 1999 über die Karolinger (mehr als 300.000 Gäste) reichlich. In Bezug auf Rubens will das Haus in den nächsten Wochen im Internet mit kleinen Filmen Appetit machen und zeigen, wie weit die Schau gediehen ist und was hinter den Kulissen passiert.